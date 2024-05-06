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Общество

Митинг накануне Дня Победы прошел в селе Чернуха Лысковского округа

08 мая 2024 14:03  [98] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Митинг, посвященный Дню Победы, прошел 8 мая в селе Чернуха Лысковского округа.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, в мероприятии принял участие спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"Отмечать Победу именно 8 мая в нашем селе давняя традиция. Ей уже почти 80 лет. Многие приезжают в этот день из дальних городов в родной край. Собираемся всей деревней, возлагаем цветы к обелиску солдат, погибших и вернувшихся с Великой Отечественной войны. На фронт из Чернухи ушли 320 человек, вернулись домой лишь 140", - поделился Евгений Люлин.

"К сожалению, здесь уже не осталось участников войны, но с односельчанами мы продолжаем собираться как одна большая семья. Есть на обелиске в Чернухе имя моего отца – Бориса Степановича Люлина. Он прошел всю войну, а вернулся лишь в 1946 году. Служил пограничником на границе с милитаристской Японией. За отвагу и смелость в боях Дальневосточного фронта был награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени. Память о победителях в той страшной войне с фашизмом живет в сердцах каждого из нас. И мы будем всегда помнить о тех страшных и трагичных временах, о героях и подвигах советских людей в годы войны!", - сказал спикер ЗСНО.

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Теги:
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