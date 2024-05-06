Сотрудники "ТНС энерго НН" приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы Общество

Представители отделов и служб "ТНС энерго НН" приняли участие в митинге, посвященном празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на аллее Памяти и Славы имени Рокоссовского в г. Нижнем Новгороде, где возложили цветы к бюсту полководца.

В преддверии одного из самых важных праздников страны в нижегородских Центрах обслуживания "ТНС энерго НН" всем посетителям вручали символ памяти, уважения и воинской славы — георгиевские ленты.

Накануне 9 мая сотрудники "ТНС энерго НН" навестили ветеранов войны – бывших работников предприятия, поздравили их и вручили подарки. Поддержка пожилых людей является одним из приоритетных направлений социальной политики гарантирующего поставщика.

Кроме того, волонтёры "ТНС энерго НН" провели субботник, приуроченный ко Дню Победы, на территории "Сквера Сталинградской битвы" в Советском районе столицы Приволжья. В ходе субботника убрали территорию сквера, пешеходные дорожки, газон, цветники, а также очистили и привели в порядок мемориальный комплекс участникам войны и труженикам тыла.

"День Победы — один из самых светлых и дорогих праздников. В этот день мы с особой признательностью чтим память воинов, павших на полях сражений, воздаем должное ветеранам войны и труженикам тыла, легендарному поколению фронтовиков. Здоровья вам, долгих лет жизни, мирного неба, уюта и тепла в семье!", - отметила заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.