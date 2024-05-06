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Общество

Желтые мигающие светофоры установили на улице Совнаркомовской

08 мая 2024 18:32  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Желтые мигающие светофоры и новые дорожные знаки "Пешеходный переход" установили в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской у здания Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" ("СМЭУ").

Как отметили в СМЭУ, глава города Юрий Шалабаев поручил рассмотреть возможность обустройства этой территории для повышения безопасности дорожного движения.

"В настоящее время специалисты выполнили работы по установке автономных светофоров типа Т7. Своим миганием они предупреждают водителя о пешеходном переходе и необходимости скинуть скорость. Эффективен и днем, и ночью. Его применение позволяет уменьшить количество ДТП", – подчеркнул директор МБУ "СМЭУ" Николай Мамонов.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев отметил, что задачу оптимальной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов решается комплексно. "Анализируется дорожная ситуация, проводится обустройство отдельных участков, в том числе локальные уширения проезжей части. Четвертый год мы занимаемся внедрением интеллектуальной транспортной системы. В 2023 году было модернизировано еще 20 светофорных объектов, 62 – за три года, выполнено проектирование по 46 объектам для дальнейшей модернизации. Продолжается работа над улучшением качества дорожной разметки. По итогам 2023 года доля разметки, нанесенной пластичными, более устойчивыми к внешнему воздействию материалами, составила уже 80%", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что замена почти 2800 дорожных знаков пройдет в 2024 году в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги ПДД
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