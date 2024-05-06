Тематическая иллюминация украсит нижегородскую телебашню 9 мая Общество

Тематическая иллюминация украсит нижегородскую телебашню 9 мая

Тематическая иллюминация в честь 79-й годовщины Великой Победы украсит нижегородскую телебашню 9 мая. Об этом сообщили в филиале РТРС "Нижегородский ОРТПЦ".

Видеосценарий подготовлен в цветах георгиевской ленты. На световом панно будут сменяться армейские звёзды и графическое изображение Ордена Отечественной войны. На медиафасаде пойдет бегущая строка с фразами "9 Мая", "День Победы".

Подсветку планируется включить с 20:30 до 00:00.

Отмечается также, что Останкинская телебашня в этот день покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк". Среди прочих в световом параде также примут участие башни и мачты Пензы, Саранска и других городов.