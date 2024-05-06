Парад Победы прошёл в Нижнем Новгороде Общество

фото: Александр Воложанин

9 мая 2024 года, в День Победы, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялся военный парад. В нем, как сообщает пресс-служба правительства региона, приняли участие парадные расчеты соединений и воинских частей Московского военного округа, МЧС России по Нижегородской области, Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ, курсантов Нижегородской академии МВД, сотрудников Управления ГУФСИН России по Нижегородской области, а также кадеты, суворовцы и юнармейцы.

Почетными гостями и главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил командиров парадных расчетов и выразил особые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны.

"Парад - важный символ связи поколений. От стен Нижегородского кремля уходили красноармейцы на фронт в ноябре 1941 года. Сегодняшние участники парада продолжают традиции прошлых лет и позволяют ощутить гордость за тех, кто защищает страну. Всегда радостно видеть на параде наших ветеранов, для них это по-настоящему торжественное событие, в основе которого – очень сильные личные переживания", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области поздравил всех жителей региона с главным российским праздником – Днем Победы.

"В такой великий день мурашки по коже, ощущение масштаба подвига наших предков. Хочется особенно поблагодарить ветеранов Великой Отечественной. Пусть они как можно дольше остаются с нами!" - сказал Глеб Никитин журналистам.

Для 55 приглашенных на парад ветеранов традиционно была организована отдельная крытая трибуна. Как сообщили в областном правительстве, в настоящее время в регионе проживает 8 284 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 306 человек – участники войны, 7 826 – труженики тыла, 150 – жители блокадного Ленинграда, 2 человека работали на объектах ПВО.

Командовал парадом и.о. заместителя командира 96-й отдельной бригады разведки подполковник Виктор Валейчик. Парад Победы открыла рота барабанщиков. Над парадными колоннами пронесли Штандарты фронтов, на которых воевали горьковчане: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского.

"В каждой семье своя летопись войны: письма с фронта, пожелтевшие фотографии, похоронки. Когда моего отца призвали в армию в 1940 году, вместе с ним ушел служить 31 его ровесник, а после войны домой живыми вернулись лишь четверо. Как можно об этом забыть? Мы живы только потому, что наши отцы уцелели на войне. Мы благодарны поколению победителей! Сегодня России вновь брошен вызов. На специальной военной операции нижегородцы показывают примеры храбрости и самопожертвования, потому что они так воспитаны, у них перед глазами пример их дедов и прадедов. Нижегородская область активно помогает участникам СВО. Нередко на нашем опыте другие субъекты РФ учатся организации помощи семьям наших бойцов. Мы будем и дальше оперативно корректировать законодательство, чтобы защитить интересы наших героев, чтобы их семьи ни в чем не нуждались, пока те защищают Родину", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, присутствовавший на параде.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, праздничный парад 9 Мая – это один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне.

"Участники и зрители парада испытывают ярчайшие эмоции, чувство радости и гордости за свою Родину. Эти воспоминания останутся на всю жизнь, что особенно важно для наших детей и молодежи. В параде уже не первый год принимают участие воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником". Более 100 наших ребят прошли сегодня строем в парадном расчете на площади Минина и Пожарского. Уверен, они поделятся своими впечатлениями с друзьями и родными. И это такой прекрасный элемент военно-патриотического воспитания", - сказал Юрий Шалабаев.

По главной площади Нижнего Новгорода прошли расчеты подразделения 47-й танковой Ченстоховской Краснознаменной Ордена Кутузова 2-й степени дивизии, получившей свое боевое крещение на Ржевском направлении в сентябре 1943 года, 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты во главе с майором Игорем Карабисовым, 288-й Гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной Ордена Кутузова 2-й степени бригады, 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения, легендарной 34-й Ордена Жукова бригады оперативного назначения, а также воины 96-й отдельной бригады разведки, женщины-военнослужащие.

В составе колонн прошли и воспитанники Минского суворовского военного училища, которое является авангардом кадетского движения в Республике Беларусь. Они участвуют в параде в Нижнем Новгороде второй год подряд. Также к параду присоединился кавалерийский расчет из состава Казачьего конного клуба "Станица вольная".

В механизированную колонну вошли легендарный танк Т-34, мотоциклы М-72, модернизированные командирские штабные автомобили производства Горьковского автомобильного завода – ГАЗ-67Б, советский бронетранспортер ГАЗ-40, автомобили ГАЗ АА "полуторка" и ГАЗ ММ – легенды фронтовых дорог, БМ-13 "Катюша", легендарный полноприводный грузовик ГАЗ-63.

В колонне современной техники соединений и воинских частей ВС РФ по площади Минина и Пожарского проследовали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", автомобили спецназначения "Тигр" ГАЗ-233115, бронеавтомобили спецназначения "Спартак" производства Арзамасского машиностроительного завода, бронетранспортер БТР-82 АМ-1, транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования "Земледелия", электростанция на базе автомобиля "КамАЗ", разведывательная химическая машина на базе БТР-80, автомобили АРС-14-КМ, разведывательная химическая машина на базе БТР-80, многоцелевые бронированные автомобили специального назначения "Буран" и др.