Глеб Никитин встретился с нижегородцами-ветеранами ВОВ Общество

фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин встретился с нижегородцами-ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

9 мая 2024 года, в День Победы, губернатор возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. В церемонии также участвовали начальник областного УФСБ России Игорь Завозяев, начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев, начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков, областной прокурор Андрей Травкин, руководитель областного СУ СКР Айрат Ахметшин, начальник регионального управления Росгвардии Вадим Медведев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководители других федеральных, региональных ведомств, муниципалитета.

Около Вечного огня митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил благодарственный молебен о победе в Великой Отечественной войне.

Губернатор Глеб Никитин также провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны - жителями Нижегородской области.

"Сегодня именно вы, уважаемые ветераны, - связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. В ваших воспоминаниях, самых ярких и горестных, – часть истории нашей страны. А ваша жизнь – пример бескорыстной любви к Отчизне, стойкости и силы духа", - обратился Глеб Никитин к участникам мероприятия.

"Для меня огромное значение имеет возможность вот так встретиться с ветеранами, пообщаться, обсудить не только моменты истории, но и текущие события, за которыми следят нижегородцы. Всегда получаю очень много ценных откликов, которые потом учитываю при принятии решений. К сожалению, с каждым годом все меньше становится участников Великой Отечественной, и тем еще ценнее общение с теми, кто сейчас рядом с нами", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что утром 9 мая Глеб Никитин присутствовал при проведении Парада Победы в Нижнем Новгороде и поблагодарил командиров парадных расчетов.