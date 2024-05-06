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"Спасибо за Победу!": ветеранов поздравляют по всей Нижегородской области

09 мая 2024 16:56  [93]
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

"Спасибо за Победу!": ветеранов поздравляют по всей Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

Самые теплые слова признательности и уважения адресованы ветеранам. Сегодня в регионе осталось уже меньше 300 участников Великой Отечественной войны – бойцов, прошедших тяготы войны и встречающих 79-ю годовщину Великой Победы.

Представители местного отделения партии и депутатского корпуса поздравили фронтовиков, проживающих в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Среди них поздравления принимал Павел Алексеевич Яичницын. В 1942 году он мальчишкой работал бригадиром на заводе в Московской области. В семнадцатилетнем возрасте в 1944 году был принят на службу, на должность радиста в Балтийский флот с дислокацией в Кронштадт, где и проработал до конца войны. Свою последующую жизнь Павел Алексеевич посвятил защите Отечества - службе на военно-морском флоте.

Павел Алексеевич поделился с гостями своими воспоминаниями о тех трудных временах, о подвигах своих товарищей и о том, как важно сохранять мир и единство в нашей стране.
"Забота о ветеранах и сохранение памяти о Великой Отечественной войне - это наш долг. Невозможно переоценить значение и величие подвига наших героев. Это пример мужества, стойкости и любви к Родине. Давайте вместе сохраним эту память и передадим ее будущим поколениям!" - сказала глава администрации, секретарь местного отделения партии Сормовского района Светлана Горбунова.

Слова поздравление и благодарности герои получают и рамках акции "Звонок ветерану".

В День Победы секретарь местного отделения партии "Единая Россия", депутат регионального парламента Юрий Балашов поздравил участницу битвы под Сталинградом Александру Алексеевну Нестеренко. В 17 лет она ушла добровольцем на фронт, в ходе обороны Сталинграда служила разведчицей, неоднократно пересекала линию фронта и собирала разведывательные данные о численности, расположении немецких войск. Воевала до конца 1944 года, дошла до Бреста. В феврале этого года Александра Алексеевна отметила 99 день рождения, но продолжает принимать участие в патриотической работе, выступает перед молодежью.

Юрий Балашов поздравил ее с 79-летием Великой Победы и поблагодарил за подвиг перед Родиной: "Большое Вам спасибо за все, что Вы и Ваше поколение сделали для страны и для нас!"

Праздничное настроение для победителей создают участники акции "Парад у дома ветерана". Парады и концерты для героев стали доброй традицией.

Так, по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, члена президиума регионального политсовета "Единой России" Александра Шаронова в деревне Трубниково Борского округа был организован персональный парад Победы в честь ветерана Галины Ивановны Семенычевой. В годы войны она служила связистом в зенитном дивизионе, который охранял промышленные объекты Горького, Бора и Балахны. В апреле 1945 года дивизион был отправлен на Дальний Восток. День Победы Галина Ивановна встретила в Хабаровске. Там же служила до окончания войны с Японией.
Парад Победы Галина Ивановна принимала со слезами на глазах. Перед ветераном торжественным маршем прошли юнармейцы из Краснослободской школы, а артисты ЦК "Октябрь" исполнили любимые песни военных лет.

"Низкий поклон каждому ветерану за то, что мы просто живем на нашей земле, - сказал Александр Шаронов. - К сожалению, с каждым годом ветеранов, участников Великой Отечественной войны становится все меньше. И большое счастье, что у нас еще есть возможность поздравить их и сказать спасибо за мир!"

На территории городского округа сегодня осталось всего шесть участников Великой Отечественной войны.

В рамках акции "Подарок ветерану" участники войны, проживающие в городском округе город Бор, получили поздравления и от депутата Законодательного собрания Нижегородской области Игоря Гордеева. Парламентарий лично поздравил и вручил цветы с подарком Антонине Михайловне Кротковой, которая в январе этого года отметила свой столетний юбилей.

В 1943 году Антонина Михайловна добровольцем ушла на фронт, закончила школу младших командиров. Служила в 42-м прожекторном полку. Невысокая хрупкая девушка водила огромный грузовик. Победу Антонина Михайловна встретила в Киеве и до сих пор вспоминает радость, доброту и благодарность, с которыми жители оккупированных территорий встречали бойцов Красной армии.

"Антонина Михайловна, как и каждый патриот России, желает скорейшей победы российской армии на фронтах специальной военной операции. В этом мы с ней абсолютно единодушны", - рассказал Игорь Гордеев.

Поздравления и подарки от депутата Государственной Думы Натальи Назаровой получили ветераны, проживающие в Кулебаках. В настоящее время в городском округе осталось восемь живых свидетелей военных лет. Поздравить их пришли и юные патриоты Кулебакского детско-юношеского центра.

"Этот великий праздник объединяет и сплачивает все поколения. Подвиг наших героев всегда будет служить высшим проявлением патриотизма, нравственности и верности Отечеству. А мы должны быть достойны их великих деяний!" - сказала Наталья Назарова.

Праздничные мероприятия и акции проходят во всех городах и селах Нижегородской области. Активисты и волонтеры навещают и поздравляют ветеранов, чтобы лично сказать "Спасибо за Победу!" героям, которые отстояли в бою и в тылу нашу страну у фашизма.

Сегодня, 9 мая, и в преддверии Дня Победы митинги, шествия, концерты, акции "Георгиевская ленточка", "Подарок ветерану", "Парад у дома ветерана", "Окна Победы", "Палисадник Победы", "Бессмертный полк", "Стена памяти" и многие другие объединили огромное количество людей по всему региону.

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Теги:
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