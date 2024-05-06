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Политика

"Единая Россия" единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность премьер-министра

11 мая 2024 09:49  [86] Политика

"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра. Решение о его утверждении было принято на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

"У партии и правительства сегодня выстроено максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило нам эффективно работать над народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей", - отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустина. Оно прошло перед пленарным заседанием.

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы "Единой России" и кабмина - выполнение поручений президента, озвученных в Послании, и достижение национальных целей развития, которые глава государства определил в Указе 7 мая.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.

"Вместе мы прошли самые сложные периоды – пандемию коронавируса и санкционную агрессию Запада. Сегодня, в соответствии с поправками в Конституцию, которые инициировал президент и поддержали в ходе общероссийского голосования люди, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти", - подчеркнул Владимир Васильев.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что Послание президента станет основой работы правительства в последующие шесть лет. Реализовывать его кабмин будет вместе с депутатами Госдумы, Совфедом, Банком России, руководителями регионов, общественными организациями.

"Сконцентрируемся на основных направлениях. Первое – развитие и укрепление экономики. Второе - обеспечение технологического суверенитета. Третье - цифровая трансформация. Четвертое – народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое – улучшение благосостояния граждан. И шестое – сбалансированное развитие регионов", - сообщил Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что по ряду направлений работа правительства будет усилена. Они отражены в народной программе "Единой России", и многие партия реализует вместе с профильными министерствами.

В частности, продолжится обновление и ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, строительство школ там, где проблема нехватки школьных мест стоит особенно остро. Реализацией этих программ "Единая Россия" занимается вместе с Минпросвещения.

Увеличится финансирование на инфраструктурные кредиты регионам. Механизм действует с 2021 года по инициативе "Единой России". Планируется ежегодно увеличивать финансирование на эти цели не менее чем на 250 млрд рублей. Это позволит создавать новые рабочие места и совершенствовать социальную инфраструктуру.

Планируется сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. В ближайшие шесть лет - полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Продолжится работа по развитию социальной сферы и социального казначейства.

Также Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ на общую сумму 4,5 трлн рублей. Разработать ее предложила "Единая Россия".

Будет идти работа над новыми нацпроектами, разработать которые президент поручил в Послании. Партия уже направила свои предложения в каждый из них.

"Единая Россия" окажет будущему составу Правительства законодательную поддержку, помощь в получении обратной связи от жителей регионов и кадровом укреплении органов власти всех уровней", - сказал Андрей Турчак.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра повторно выдвинул Президент. Госдума впервые утверждает главу кабмина и его состав. Это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены правительства назначались Указами президента.

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Теги:
Единая Россия Михаил Мишустин Правительство РФ
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