Магнитная буря максимального класса накрыла Землю 11 мая Общество

Фото: ИКИ РАН

Магнитные бури максимально уровня обрушились на Землю 10 и 11 мая. Как сообщили учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, впервые за 20 лет зафиксирована магнитная буря уровня G5.

Стоит отметить, что мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. Самый высокий класс G5 присваивают экстремально сильной буре: она оказывает влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.

Согласно информации, накануне по Земле ударили три солнечных выброса массы. Первый удар произошёл вечером 10 мая около 20:00 и совпал с началом бури уровня G4. Ночью происходили более мощные удары: сила каждого была эквивалентна уровню G5. Причём последний, произошедший около 4:20, стал вторым по силе солнечным взрывом за 7 лет.

Учёные отмечают, что индекс вспышечной активности утром 11 мая вышел на значение 10.0 по 10-балльной шкале, то есть находится на максимальном возможном уровне.

Предстоящей ночью в средней полосе возможны северные сияния.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.

Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов.