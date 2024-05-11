Глеб Никитин направил поздравление с Международным днем медицинской сестры

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.
С праздником нижегородских медсестер и тех, кто трудился в отрасли в прошлые годы, поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Вы выбрали для себя больше, чем профессию. Быть медицинской сестрой — настоящее призвание, жизненная миссия, требующая особого склада характера. Вы помогаете людям в самых сложных ситуациях, от ваших навыков, умений и чуткости зависят человеческие жизни. Ваше неравнодушие — залог успешной работы всей отрасли здравоохранения. Пусть никогда не покидает вас вера в себя и свое дело!", - отметил Глеб Никитин.
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