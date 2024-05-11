Более 60 шахматистов стали участниками открытого городского турнира, посвященного Дню Победы Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В нижегородской спортивной школе №9 прошел открытый городской турнир по шахматам, посвященный Дню Победы. В соревнованиях принял участие 61 шахматист от 7 до 83 лет из Нижнего Новгорода и других городов Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в городском депспорта, на открытии турнира перед участниками выступили воспитанники нижегородской спортивной школы №9, которые прочитали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне.

По итогам соревнований победителями и призерами турнира стали: Леонид Головин, Евгений Присталов, Тимофей Вадеев, Сергей Ковынев, Николай Челядинов, Владислава Цветкова.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что почти 1500 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на соревнованиях в 2023 году. "Такие высокие достижения – результат упорной работы и личной дисциплины каждого спортсмена, и город не остаётся в стороне. В бюджете 2024 года мы заложили в 2 раза больше средств на учебно-тренировочные сборы спортсменов, их выезды на соревнования разного уровня и проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Поздравляю всех спортсменов и их тренеров, благодарю за прекрасную работу и самоотдачу и желаю еще больше побед в новом году! А мы, как всегда, будем за вас болеть!", - сообщил мэр.