Почти 40 водителей в состоянии опьянения задержали на дорогах Нижегородской области за сутки Происшествия

В Нижегородской области за минувшие сутки 11 мая на дорогах было задержано 42 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В том числе, 4 человека управляли транспортом в нетрезвом виде повторно.

Также сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей без права управления автомобилем.

Кроме того, на дорогах региона за сутки было зарегистрировано 5 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей.