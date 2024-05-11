Почти 40 водителей в состоянии опьянения задержали на дорогах Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки 11 мая на дорогах было задержано 42 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
В том числе, 4 человека управляли транспортом в нетрезвом виде повторно.
Также сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей без права управления автомобилем.
Кроме того, на дорогах региона за сутки было зарегистрировано 5 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей.
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