Пенсионерку госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Дзержинске Происшествия

Женщину 1946 года рождения госпитализировали после пожара, который произошел в жилом доме по пр. Дзержинского в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Пострадавшая женщина находилась в квартире на втором этаже. Она получила отравление продуктами горения и не могла самостоятельно покинуть квартиру. При помощи спасательного устройства пенсионерку эвакуировали и передали медработникам.

Ещё одну женщину, которая из-за сильного задымления в подъезде не могла самостоятельно эвакуироваться, пожарные спасли при помощи автолестницы. Женщина не пострадала.

В результате пожара обгорело имущество в комнате одной из квартир на площади 12 кв. м. Предполагаемой причиной возгорания стал неисправный электрокамин.

К работам от МЧС России было привлечено 7 единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре.