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Происшествия

Пенсионерку госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Дзержинске

12 мая 2024 16:53  [77] Происшествия

Женщину 1946 года рождения госпитализировали после пожара, который произошел в жилом доме по пр. Дзержинского в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде.  

Пострадавшая женщина находилась в квартире на втором этаже. Она получила отравление продуктами горения и не могла самостоятельно покинуть квартиру. При помощи спасательного устройства пенсионерку эвакуировали и передали медработникам.

Ещё одну женщину, которая из-за сильного задымления в подъезде не могла самостоятельно эвакуироваться, пожарные спасли при помощи автолестницы. Женщина не пострадала.

В результате пожара обгорело имущество в комнате одной из квартир на площади 12 кв. м. Предполагаемой причиной возгорания стал неисправный электрокамин.  

К работам от МЧС России было привлечено 7 единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев на пожаре.

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Теги:
Пожар
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