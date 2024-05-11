Пост министра обороны РФ займёт вице-премьер Андрей Белоусов

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением назначить на пост министра обороны страны первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
12 мая глава государства подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Занимавший пост Николай Патрушев освобождён должности по причине перехода на другую работу.
Сергей Шойгу станет заместителем президента в комиссии по ВПК, а также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Несмотря на данные кадровые перестановки, Валерий Герасимов продолжит свою деятельность в качестве начальника Генерального штаба ВС РФ.
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