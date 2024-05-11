"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
13 мая 2024 11:37  [52] Пост министра обороны РФ займёт вице-премьер Андрей Белоусов
11 мая 2024 09:49  [407] "Единая Россия" единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность премьер-министра
07 мая 2024 17:21  [559] Евгений Люлин: "Пятый срок Владимира Путина станет временем прорыва в будущее"
07 мая 2024 13:44  [571] Правительство России в полном составе ушло в отставку
07 мая 2024 12:47  [671] Владимир Путин вступил в должность президента России
03 мая 2024 17:53  [995] Борис Петров назначен врио руководителя нижегородского завода "Красное Сормово"
03 мая 2024 11:00  [628] Нижегородская область в мае представит госпрограмму научно-технологического развития
02 мая 2024 13:37  [565] Евгений Люлин проведет прием граждан в Заксобрании 11 июня
02 мая 2024 10:25  [764] "Единая Россия" приостановила членство Олега Лавричева в партии
02 мая 2024 10:12  [939] Максим Гафуров займет пост зампреда в нижегородском правительстве
Политика

Пост министра обороны РФ займёт вице-премьер Андрей Белоусов

13 мая 2024 11:37  [52] Политика

Фото: сайт правительства РФ

Президент России Владимир Путин выступил с предложением назначить на пост министра обороны страны первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

12 мая глава государства подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Занимавший пост Николай Патрушев освобождён должности по причине перехода на другую работу.

Сергей Шойгу станет заместителем президента в комиссии по ВПК, а также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Несмотря на данные кадровые перестановки, Валерий Герасимов продолжит свою деятельность в качестве начальника Генерального штаба ВС РФ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобороны Назначения Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph