Завод "РУМО" провел митинг в честь 79-й годовщины Победы Общество

Фото: пресс-служба "РУМО"

В сквере АО "РУМО" 8 мая состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие прошло у обелиска, установленного в память павших в годы войны дизелестроителей. Митинг был организован при поддержке администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

В этот день коллектив завода собирается, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Открыл тожественное мероприятие заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Станислав Анисимов. Он почтил память погибших воинов и напомнил, что с начала войны "Двигатель революции" (сегодня АО "РУМО"), как и многие другие предприятия в эти годы, быстро перестроился на производство изделий для фронта. Среди первой оборонной продукции завода были 120-мм минометы, корпуса мин, реактивных снарядов для "Катюш", авиабомб и коробки передач для танков Т-34.

Ветераны военных действий стали особо почетными гостями мероприятия, среди которых был председатель Совета Ветеранов АО "РУМО", полковник в отставке, заслуженный летчик-снайпер СССР, Почетный ветеран Нижнего Новгорода Альберт Краснопевцев.

"Мне было 12 лет, когда закончилась Великая Отечественная война. Я отлично помню, это был солнечный и торжественный день, когда нам объявили о Победе", - вспомнил Альберт Александрович.

С приветственным словом и поздравлениями выступил Станислав Тихомиров - заместитель председателя межрегиональной общественной организации ветеранов боевых действий, участник боевых действий. Также в мероприятии приняли участие студенты Нижегородского техникума информационных технологий и права и педагог-организатор Анна Гаращенкова Анна.

Митинг завершился минутой молчания в память о героях, павших за нашу свободу и возложением цветов кп Памятнику-обелиску дизелестроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг навсегда останется в сердцах нижегородцев и будет служить вечным напоминанием о цене Победы.