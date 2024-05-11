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Общество

Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" пройдет в Нижегородской области

13 мая 2024 13:19  [57] Общество

Фото: Администрация г.о.г. Арзамас

Четвёртый гастрономический фестиваль "Арзамасский трактирщик" (0+) пройдет в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба администрация Арзамаса, на празднике еды, который пройдет в городе 18 мая, кафе и рестораны представят 14 новых фестивальных блюд.

Впервые "Арзамасский трактирщик" прошел в 2021 году. В этом году оригинальное меню будет включать в себя гуленник, телятину, томленую в печи, луковые пончики и пирожки, блинчики с секретом, холодник, серафимову похлебку и другие. Кроме того, посетители смогут отведать блюда пушкинской эпохи – гречу по-купечески, французские булочки.

Согласно сообщению, цель мероприятия - возрождение кулинарных традиций купеческого города XVIII-XIX веков. В этой связи участники фестиваля серьёзно подошли к изучению кулинарных историй региона. Многие кулинарные изыски входят в постоянное меню арзамасских кафе и ресторанов.

В рамках фествиаля на площадке Парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара пройдет концерт в атмосфере трактира ХIX века.

Организаторами выступают администрация городского округа г. Арзамас, АНО УК "Саровско-Дивеевский кластер". Отмечается, что данный гастрофестиваль стал одним из победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.

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Теги:
Арзамас Фестиваль
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