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Спорт

Более 200 спортсменов из разных регионов собрал "Кубок Победы" по кудо в Нижнем Новгороде

13 мая 2024 14:12  [70] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

12 мая во Дворце спорта "Юность" Московского района Нижнего Новгорода прошел "Кубок Победы" по кудо. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из городов Нижегородской области, а также Вязников, Коврова, Москвы, Химок, Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани.

Традиционные соревнования были приурочены к 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти погибшего в зоне проведения СВО в 2023 году воспитанника Нижегородского областного отделения Федерации КУДО Дмитрия Клюквина – одного из первых чемпионов нижегородского кудо, неоднократного победителя и призера региональных и Всероссийских соревнований.

"Этот турнир памяти нашего нижегородского Героя Дмитрия Клюквина. К сожалению, защита Отечества требует жертв, одной из которых стал Дмитрий, но память о нем мы чтим. Турнир называется "Кубок Победы", потому что Победа это то, что всегда будет за нами, за Россией! Я сегодня вернулся из Москвы, где отмечался десятилетний юбилей Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин сказал: "Все, что мы делаем в память о Великой Отечественной войне, во имя Победы и героях СВО, – это наш вклад в общее дело. Будь то художественный фильм, песня, соревнования – все это "Купно за едино!". Вечная память и слава нашим героям!" - обратился к участникам турнира сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг, пожелав спортсменам честных и чистых побед, зрителям – незабываемых зрелищ.

Дмитрий Клюквин является единственным кавалером четырех орденов Мужества в Нижегородской области. Участники турнира почтили память Героя минутой молчания.

"Проведение патриотических турниров в нынешней геополитической обстановке особенно актуально. Областной турнир по кудо всегда был посвящен памяти воинов-нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах, а с началом спецоперации он был переименован в "Кубок Победы". Мы должны воспитывать подрастающее поколение на патриотизме, прививать ребятам любовь к Родине и к занятиям спортом. Сегодня на соревнования собрались спортсмены из порядка 10-ти разных регионов – получилась хорошая объединяющая через спорт история. Вовлекать детей в такие виды спорта с малых лет, на мой взгляд, очень важно и нужно", - подчеркнул на открытии турнира министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

На татами во Дворце спорта "Юность" вышли юноши и девушки в возрасте от 12 лет, среди них и молодые спортсмены, которые недавно начали заниматься этим видом спорта, и те, кто уже достиг определенных результатов. Все схватки были захватывающими и зрелищными.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены медали и кубками. Также памятные подарки спортсмены получили от депутата Законодательного собрания Нижегородской области, секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Московского района Василия Суханова.

"Сохранение памяти о героях – наша святая обязанность как носителей русской культуры и наследников ее великой истории. Поэтому уже ставший традиционным для нашего города турнир по кудо в этом году был посвящен настоящему герою нашего времени, который отдал свою жизнь за защиту Родины, ее суверенитета и будущего, ставшему примером отваги для многих поколений нижегородцев!" - отметил Василий Суханов.

Турнир украсили творческие выступления воспитанниц отделения художественной гимнастики Дворца спорта "Юность". Все участников и гостей соревнований угощали солдатской кашей из полевой кухни.

История "Кубка Победы" начинается с 2017 года – тогда прошел первый Кубок Нижегородской области по кудо. В 2022 году было принято решение переименовать соревнования на "Кубок Победы". Турнир проводится традиционно в начале мая и символизирует память о Победе в Великой Отечественной Войне, а также о героях, погибших в других войнах и локальных конфликтах.

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия единоборства Соревнования
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