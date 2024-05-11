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Общество

Фестиваль добровольческих организаций пройдет в Нижнем Новгороде

13 мая 2024 15:19  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Большой школьный фестиваль добровольческих организаций “Калейдоскоп дружбы” пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 мая. Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии примут участие 500 человек.

Начнется фестиваль с торжественной линейки и исполнением гимна России. Затем участники мероприятия примут участие в образовательных секциях.

Также в рамках фестиваля состоится благотворительный забег "Нижегородское достояние", а на главной сцене парка пройдет награждение самых активных лидеров и руководителей общественных объединений.

Впервые будет вручена премия "Лидеры года" за вклад в развитие детского и молодежного движения, ученического самоуправления, добровольчества и социальной активности.

Кроме того, пройдет традиционное посвящение волонтеров в ряды Добро.Центра Автозаводского района. 

Во время фестиваля для посетителей парка будут организованы активности от федеральной программы "Другое Дело" и интерактивная фотозона.

Неравнодушные нижегородцы смогут поучаствовать в благотворительных акциях: в сборе гуманитарной помощи участникам СВО и сборе продуктов питания и гигиены для бездомных животных.

Фестиваль организован управлением общего образования администрации Автозаводского района, Центром детского творчества района и Добро.Центром.

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Теги:
Благотворительность Волонтеры Добровольцы
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