Выставка-конкурс "Защитники Отечества" собрала в Нижнем Новгороде почти 500 участников Общество

Фото: Диана Удалова

В Нижнем Новгороде завершилась всероссийская выставка-конкурс стендового моделизма "Защитники Отечества". Как сообщают организаторы мероприятия - единый военно-патриотический центр "Авангард" и "Центр детского творчества Автозаводского района", выставка была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Центре детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист" было представлено в миниатюре порядка 1,5 тысяч различных моделей отечественной и зарубежной техники, включая военную.

В общей сложности в выставке приняли участие моделисты и любители исторической миниатюры из Карелии, Калининграда, Ростова-на-Дону, Бурятии, Республики Беларусь, Казахстана, Польши, Литвы, Испании и Китая - всего около 500 человек из почти 30 регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Кроме того, в выставке приняли участие моделисты из ДНР, которые представили на конкурс диораму "Авдеевский этюд". Диорама с точностью воспроизводит события по освобождению Авдеевки и участвовавшую в боях военную технику.

Экспертное жюри подчеркнуло высокий уровень работ, среди которых превалировали модели колесной и гусеничной военной бронетехники. Кроме того, были также представлены модели судов, самолетов, автомобилей и другой отечественной и зарубежной гражданской и военной техники.

По словам члена жюри, историка военной техники Кирилла Кудряшова, требования к исполнению моделей на основе прототипов постоянно растут. В этой связи уровень конкурсных работ также высок.

Среди участников выставки-конкурса были не только дети 5-7 лет и подростки, а также взрослые. Добавим, что выставка-конкурс стендового моделизма входит в ТОП-3 крупнейших мероприятий по стендовому моделизму в стране и состоялась в Нижнем Новгороде в 15-й раз.