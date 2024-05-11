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Общество

Митрополит Георгий поздравил с 10-летием Александро-Невскую православную гимназию

13 мая 2024 20:35  [72] Общество

Фото: Александр Чурбанов

Митрополит Георгий принял участие в торжественном мероприятии, посвященное 10-летию православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, праздничное мероприятие прошло в культурном центре "Пакгаузы" на Стрелке.

В мероприятии также приняли участие замгубернатора Андрей Гнеушев, представители нижегородского духовенства, директора православных гимназий, учащиеся, педагоги и родители.

Камерный хор "Нижний Новгород" под руководством Ивана Стольникова исполнил произведение С. Рахманинова "Богородице Дево, радуйся!" и пасхальный концерт Д. Бортнянского "Да Воскреснет Бог". После чего заместитель главы региона Андрей Гнеушев поздравил педагогов и гимназистов.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить родителей, которые направляют на обучение в гимназию своих детей, преподавателей, которые проявляют мудрость, дают качественное образование и духовно-нравственное воспитание. 2024 год объявлен Президентом России Годом семьи. Символично, что именно в этот год мы отмечаем юбилей гимназии, где чтут и прививают семейные ценности", –сказал Андрей Гнеушев.

Затем с приветственным словом к собравшимся  обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

" 90-е годы XX века были очень тяжелыми для нашего народа, это время разрушений, которые, в первую очередь, влияют на наших детей, школы и семьи. Опорой для нас стали святые. Святой благоверный князь Александр Невский для нас – живой пример любви к Богу, к своей земле, народу и своему Отечеству. В соработничестве с Михаилом Бабичем, который тогда был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, родилась идея открытия православной гимназии в честь святого Александра Невского. Было много сомнений и переживаний, но прошло всего 10 лет – и перед нами полноценное учебное заведение. Дай Бог, чтобы наши православные гимназии стали образцом для всех образовательных школ, потому что дети – это наше будущее"- сказал митрополит Георгий.

Высокопреосвященнейший Владыка подарил православной гимназии картину с изображением известной беседы преподобного Серафима Саровского с его духовным чадом, помещиком Николаем Мотовиловым о цели земной жизни. Вслед за этим духовники гимназии иерей Илья Трушкин и иерей Артемий Гусев, а также учителя, которые работают в гимназии с момента ее основания, из рук митрополита Георгия получили памятные грамоты. В свою очередь, в подарок от гимназии Владыка получил бронзовую статуэтку святого благоверного великого князя Александра Невского и букет роз.

Также, на торжественном мероприятии выступили сослуживцы Героя России Дмитрия Жидкова, чье имя носит юнармейский отряд нижегородской Александро-Невской православной гимназии.  В настоящее время православная гимназия располагается в здании нижегородской средней школы № 150, которую в 1998 году закончил Дмитрий Жидков.  После чего воспитанники и выпускники гимназии выступили с творческими номерами.

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Теги:
митрополит Георгий Праздники Религия
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