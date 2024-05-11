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Общество

Технику для выполнения боевых задач передали в зону СВО нижегородские предприятия

14 мая 2024 09:09  [31] Общество

Фото: Дом народного единства

Накануне из города Бор в зону СВО был отправлен крупный гуманитарный груз, в формировании которого приняли участие два местных предприятия. Он предназначается нижегородскому танковому батальону им. Кузьмы Минина.

Организационную поддержку в сборе и отправке гумгруза на передовую оказывает Дом народного единства.

Гендиректор борской судоходной компании Сергей Лебедев рассказал, что это уже четвёртая гуманитарная помощь - и не последняя. На фронт отправляются внедорожник УАЗ, квадрокоптеры, электрогенераторы и маскировочные сети.

"Мы сделаем всё, чтобы наши защитники чувствовали поддержку, уважение и благодарность народа", - поделился участник сбора.

Силикатный завод передал батальону важные комплектующие для обеспечения устойчивой работы радиостанций, заявку на которые оставляли бойцы.

Исполнительный директор завода Николай Лебедев отметил, что большой комплект отечественной радиосвязи, которую получат военные, имеет высокую стойкость к прослушиванию и дешифрации противником. Взломать её практически невозможно.

С начала СВО правительство региона и координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, отправили нижегородским военнослужащим более 510 конвоев с 3 850 тоннами гуманитарной помощи.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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