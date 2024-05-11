Форвард ХК "Торпедо" Василий Атанасов стал героем овертаймов сезона 2023/24 КХЛ Общество

Фото: ХК "Торпедо"

13 мая в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Москве прошла церемония закрытия 15-го сезона КХЛ, в ходе которой лучшие игроки, тренеры и судьи получили индивидуальные награды.

Так, лучшим тренером тренером сезона 2023/2024 признан Андрей Разин, который привёл магнитогорский "Металлург" к Кубку Гагарина.

Лучшим бомбардиром стал Никита Гусев ("Динамо Мск"), самым результативным защитником - Александр Никишин (СКА), лучшим снайпером - Рид Буше (Авангард).

Нижегородские хоккеисты по итогам сезона также были номинированы на призы. Так, защитник ХК "Торпедо" Антон Силаев, который дебютировал в КХЛ в 17 лет, был назван претендентом на знание "Новичок года". Но в итоге победу присудили голкиперу "Металлурга" Илье Набокову.

А вот в специальной номинации "Герой сезона FONBET Overtime 2023/2024" по результатам голосования болельщиков победил нападающий "Торпедо" Василий Атанасов. Любители хоккея посчитали его гол, забитый в сентябре "Ак Барсу", самым эффектным из всех 195 овертаймов сезона.

21-летнему форварду вручили уникальный приз - карточку из белого золота, изготовленную в единственном экземпляре с применением редкой техники литья металла. На карточке изображён сам "номер 16", а также описана история голевого момента.

Василий Атанасов пополнил систему нижегородской команды перед стартом прошлого сезона. Год назад вместе с "Чайкой" он поднял над головой Кубок Харламова, а по итогам завершившегося сезона стал вторым бомбардиром "Торпедо" в Чемпионате КХЛ.

За это время в "Торпедо" он забросил 31 шайбу и отдал 26 передач. Часть сезона 2023/2024 был вынужден провести на скамейке запасных из-за сильной травмы.

2 мая нижегородский хоккейный клуб пролонгировал срок действия контракта с нападающим: новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.