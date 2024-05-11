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Мошенники под видом соцработников звонят пенсионерам по перерасчёту пенсии

15 мая 2024 09:40  [108] Общество

Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных, а также денежных средств у российских пенсионеров. Об этом со ссылкой на сведения киберполиции России сообщил телеканал "360".

Звонящие представляются сотрудниками социального фонда и предлагают сделать "перерасчёт пенсии" для её повышения.

В ходе этой беседы они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету гражданина на портале "Госуслуги" или мобильному банку. Это чревато не только компрометацией учётной записи, но и потерей денежных средств, предупредили в киберполиции.

Правоохранители подчеркнули, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Мошенничество Пенсия Социальный фонд
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