Мошенники под видом соцработников звонят пенсионерам по перерасчёту пенсии Общество

Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных, а также денежных средств у российских пенсионеров. Об этом со ссылкой на сведения киберполиции России сообщил телеканал "360".

Звонящие представляются сотрудниками социального фонда и предлагают сделать "перерасчёт пенсии" для её повышения.

В ходе этой беседы они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету гражданина на портале "Госуслуги" или мобильному банку. Это чревато не только компрометацией учётной записи, но и потерей денежных средств, предупредили в киберполиции.

Правоохранители подчеркнули, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.