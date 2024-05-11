Депутаты предложили разработать концепцию развития пляжей в Нижнем Новгороде Общество

14 мая 2024 года депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского обсудили подготовку пляжей к летнему сезону.

Как сообщила директор департамента благоустройства администрации города Елена Пегова в настоящее время территории на водных объектах очищают от мусора, а также ведутся работы по ремонту и окраске скамеек, грибков (зонтиков), кабин для переодевания, навесов, детских игровых комплексов, помещений спасательных постов.

По данным департамента, к летнему сезону на пляжах установят аншлаги, указатели, схемы и границы зон отдыха, контейнеры и урны для мусора, оборудуют биотуалеты, разместят информацию о температуре воды и воздуха, а также завезут песок.

Кроме того, на пляжах выделят участки акватории для купания детей и для не умеющих плавать с глубинами не более 1,3 метра, которые будут обозначены знаками с надписями: "Место купания детей" (с указанием границ в метрах), линией поплавков или леерным ограждением. В несанкционированных местах массового отдыха людей на воде в границах города будут установлены аншлаги "Купание запрещено".

Как отметила директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода, прием в эксплуатацию муниципальных пляжей и зон отдыха на водных объектах будет осуществлен районными комиссиями до 25 мая.

"До этого времени водолазы должны обследовать и очистить дно акватории, а специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" – произвести контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов", – подчеркнула Елена Пегова.

Члены постоянной комиссии предложили департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода совместно с департаментом развития предпринимательства разработать программу развития пляжей на территории города. Основная цель – создать комфортные условия для отдыха нижегородцев на воде, обеспечить пляжи города точками питания, развлечениями, игровыми и спортивными площадками и т.д. Депутаты предложили рассмотреть возможность привлечения предпринимателей и заключения концессионного соглашения.

"К пляжному сезону муниципальные пляжи должны быть оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха людей, обеспечена безопасность отдыхающих и противопожарная безопасность, медицинский персонал. Наш город расположен в водной акватории, а это не только пляжный отдых для населения, но и привлечение туристов", – отметил председатель постоянной комиссии Герман Карачевский.

Ранее глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях сообщил, что для отдыха нижегородцев подготовят 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха.

"В Автозаводском районе подготовят 2 пляжа на территории Автозаводского парка, 2 зоны отдыха на Оке по ул. Фучика и на озере Пермяковское. В Канавинском районе подготовят 4 пляжа – на Мещерском озере, на озере Больничное, озере Сортировочное и в «Березовой роще». 2 пляжа на озере Силикатное и зону отдыха в затоне им. 25 лет Октября приведут в порядок в Ленинском районе. В Приокском районе для отдыха будет готов пляж на озере № 1 Щелоковского хутора. В Советском районе - пляж на озере № 3 Щелоковского хутора и зона отдыха на озере № 2 Щелковского хутора. К летнему сезону подготовят зону отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. На 4 пляжах – на озере Пестичное, озере Лунское, озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул.Гаугеля) смогут отдохнуть нижегородцы в Сормовском районе", – сказал мэр.

Также в ходе заседания депутаты ознакомились с информацией об исполнении бюджета города за 2023 год по направлениям, курируемым постоянной комиссией и вопрос озеленения территории города.