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Общество

Итоги образовательной программы "Лидеры наследия" подвели в Нижегородской области

14 мая 2024 18:27  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области подвели итоги образовательной программы "Лидеры наследия". Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа "Лидеры Наследия" направлена на обучение проектных команд, которые заинтересованы в сохранении, восстановлении и развитии исторического наследия и культурных ресурсов на местных территориях.

Программа проводится Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО АСИРИС) вместе с КУПНО, НИУ ВШЭ, ННГАСУ.

В течении 8 месяцев, с марта по ноябрь 2023 года, по дополнительной профессиональной программе "Лидеры наследия" обучились 12 команд из 10 муниципалитетов региона. Каждая команда состояла из представителей местных администраций, бизнеса, городских активистов, историков, экскурсоводов и краеведов. В течение курса участники работали над собственными проектами развития территорий, основываясь на символических ресурсах.

В итоге, 12 проектов получили сертификаты:

- туристический кластер "Городец – город городских игр" и "Гостевой дом Рязановых" (г. Городец),

- развитие исторической территории села Владимирское и озера Светлояр «В Китежских лесах. Возрождение Владимирского кренделя» и туристический кластер "Левашовское Поветлужье. Арт-дача" (р.п. Воскресенское),

- "Волжский царь и его наследие", гостиничный комплекс "Князь Грузинский" (г. Лысково),

- развитие исторической улицы Карла Маркса (Сальникова) "Горький Арзамас" (г. Арзамас),

- "Исторический квартал" (с. Спасское),

- "Наследие Кондратова. Развитие исторического центра рабочего посёлка Вача" (п. г. т. Вача),

- "Парк советского периода" (г. Дзержинск),

- "Трактир Агеева. Туристическое развитие исторического центра города" (г. Лукоянов),

- "Конная Слобода. Конь-машина" (с. Починки),

- "Достояние павловских мастеров. Павлово — город замков и замков. Туристическое развитие исторического центра Павлова" (г. Павлово).

Помимо этого, участники обоих потоков получили удостоверения повышения квалификации от вузов-соорганизаторов программы "Лидеры наследия" - КУПНО, ННГАСУ, НИУ ВШЭ.

Прямым итогом образовательной программы стало создание выпускниками одноименного делового клуба "Лидеры наследия".

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Теги:
Образование Туризм
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