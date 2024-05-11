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Экономика

Финразвездка зафиксировала всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК

14 мая 2024 18:59  [96] Экономика

В прошлом году Федеральная служба по финансовому мониторингу направила в правоохранительные и надзорные органы более 2 тысяч материалов о сомнительных операциях исполнителей гособоронзаказа. Об этом сообщил "360"со ссылкой на данные отчёта службы финансовой разведки.

Согласно информации, по сравнению с 2022 годом число материалов о возможных нарушениях в сфере ОПК выросло в 4 раза. Проверки Росфинмониторинга затронули более 50 тысяч компаний.

Отмечается, что на основе полученных данных было возбуждено 180 уголовных дел.

По сравнению с 2022 годом, сумма расторгнутых в результате расследований контрактов выросла более чем в 6 раз — с 890 млн рублей до 6 млрд рублей.

В Росфинмониторинге также отметили, что материалы ведомства стали поводом для проверок законности финансовых операций на сумму более 60 млрд рублей.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, согласно которому за невыполнение государственного оборонного заказа компанию при действующем военном положении переведут на управление внешней организации, которую будет определять Министерство промышленности и торговли. Военное положение в России действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 19 октября 2022 года.

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Теги:
Мошенничество Оборонная промышленность ОПК
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