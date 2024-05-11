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Общество

Праздником здоровья отметила юбилей Детская поликлиника №39 Советского района

15 мая 2024 10:51  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

14 мая 60-летний юбилей отметила Детская городская поликлиника №39 Советского района Нижнего Новгорода.

В честь юбилея в городском парке Пушкина состоялся яркий семейный праздник здоровья "В гостях у Крошки Енота". На площадке рядом с Домом народного единства прошли различные развлекательные и обучающие мероприятия для детей и взрослых.

Поздравить сотрудников и ветеранов поликлиники пришли заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова, представители Законодательного собрания Нижегородской области и администрации Советского района, главные врачи нижегородских детских поликлиник, многочисленные друзья медицинской организации.

"Благодаря сплоченному коллективу эта поликлиника всегда была в лидерах, она участвует во всех пилотных начинаниях нацпроекта «Здравоохранение». Здесь впервые в регионе была внедрена система бережливого производства. Также поликлиника одной из первых вошла в систему цифровой трансформации здравоохранения, она активно развивает самые современные виды медицинской помощи и методы диагностики. И за всё это родители и дети искренне благодарят медиков", - сказала Галина Карпова.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия" Юрий Балашов в своем поздравлении отметил, что детская поликлиника №39 – одно из самых передовых медицинских учреждений региона. Он вручил главному врачу Инне Кондратьевой сертификат на приобретение оборудования для проекта "Школьная медицина: Большая перемена", который поликлиника реализует уже несколько лет. В рамках проекта многопрофильные выездные бригады врачей проводят медосмотры в школах и детских садах. Партийный проект"Здоровое будущее" оказывает поддержку в развитии этого направления.

"Здесь трудится сплоченный коллектив единомышленников, профессионалов, который продолжает славные традиции нижегородского здравоохранения и в то же время всегда идет в ногу со временем, осваивая передовые технологии и формы работы. А главное – это их преданность своему делу и искреннее желание помогать и дарить людям надежду и радость. И мы всегда поддерживали и будем поддерживать проекты и программы, которые реализуются на базе этого учреждения. Ведь нет ничего дороже и ценнее здоровья наших детей. Желаю всему персоналу поликлиники крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в выполнении благородной миссии", - сказал Юрий Балашов.

Также депутат вручил благодарственные письма, цветы и подарки главному врачу и сотрудникам поликлиники.

Главный врач Детской городской поликлиники №39 Инна Кондратьева отметила, что 60 лет для поликлиники – это огромный путь.

"Наше медучреждение всегда было новаторским. Все самые передовые проекты реализовывались сначала у нас, а потом уже тиражировались на регион. За один такой проект - по детской медицинской реабилитации - коллектив учреждения получил премию Нижнего Новгорода. За последние пять лет мы открыли отдельно стоящее здание дневного стационара медицинской реабилитации, что эффективно позволяет сохранять здоровье детей. Сделано очень много! И, в первую очередь, это цифровая трансформация, переход на электронный документооборот, мобильный кабинет на госуслугах", - подчеркнула Инна Кондратьева.

Во время праздника в парке были развернуты шатры, где специалисты Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказывали детям об основных правилах ЗОЖ, а педагоги-психологи детского центра "Диво" консультировали родителей и юных жителей Нижнего Новгорода. Студенты Нижегородского медицинского колледжа измеряли всем желающим артериальное давление и знакомили с "математикой здоровья". Сотрудники роддома №1 и АНО "Ярослава" учили будущих и начинающих родителей ухаживать за новорожденными детьми. Лучшие инструкторы фитнес-клуба "Пушкинский"» демонстрировали полезные упражнения для спины и стоп.

Для всех желающих работники музея моды и портновского искусства им Н. П. Ламановой провели творческий мастер-класс "Бей, красок не жалей!". А сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области научили детей правилам поведения на дороге.

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Теги:
больницы Поликлиника Юбилеи и праздники
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