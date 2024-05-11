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Общество

Движение перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за забега "Беги, Герой!" 19 мая

15 мая 2024 14:19  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в связи с проведением полумарафона “Беги, Герой!” будет временно прекращено движение транспорта по маршруту забега.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, с 00:01 до 15:00 19 мая будет запрещено движение транспорта на следующих участках:

- по Волжской набережной - от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской;

- по улице Бетанкура - от Волжской набережной до улицы Самаркандской;

- по улице Бетанкура - от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной;

- по улице Совнаркомовской - от Волжской набережной до улицы Самаркандской;

- по улице Самаркандской - от улицы Бетанкура до улицы Стрелки;

- по улице Советской - от улицы Марата до улицы Стрелки;

- по улице Керченской - от улицы Совнаркомовская до улицы Советской;

- по Канавинскому мосту;

- по Похвалинскому съезду - от Благовещенской площади до улицы Малой Покровской;

- по Нижне-Волжской набережной - от Благовещенской площади до Казанского съезда;

- по улицам Красная Слобода и Широкой;

- по Зеленскому, Георгиевскому и Казанскому съездам;

- по набережной Гребного канала - от Казанского съезда до дома №110А по набережной Гребного канала;

- по улицам Верхне-Волжской и Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова;

- по площади Минина и Пожарского - от Георгиевского до Зеленского съезда;

- по улице Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по улице Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского;

- по улице Алексеевской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.

В этой связи в маршруты регулярных перевозок внесены изменения.

Так, автобусы А-1 будут курсировать от Октябрьской улицы до конечной остановки “Чёрный пруд” – по улице Ошарской. В обратную сторону – от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” без изменений.

Маршрут автобусов А-3, А-61, А-92, Т-91 пройдет по метромосту, далее по улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской в обе стороны.

Автобусы А-19, А-45, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать в направлении нагорной части города – по метромосту, улицам Одесской, Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В сторону заречной части города автобусы пойдут– по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Одесской, метромосту.

Движение автобусов А-22, А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 в нагорной части города будет организовано по метромосту, улицам Одесской, Максима Горького, площади Максима Горького. В направлении заречной части города – по улицам Малой Покровской, Малой Ямской, Максима Горького, Одесской и метромосту.

Автобусы А-40, А-58, А-64 будут двигаться по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Максима Горького в обе стороны.

Автобусы маршрута А-52 будут ходить в направлении нагорной части города – по улицам Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В сторону заречной части города – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской и Мурашкинской.

Путь следования автобусов А-71, А-95 проляжет от улицы Ивана Романова до конечной остановки “Чёрный пруд” – по метромосту, далее улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Ошарской. В обратную сторону автобусы пойдут от начальной остановки “Кинотеатр Рекорд” – по улицам Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Одесской, метромосту.

Автобусы А-90 будут курсировать по метромосту, улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской и Максима Горького в обе стороны.

Движение автобусов Т-18 в направлении нагорной части города будет организовано по Московскому шоссе, эстакаде метромоста, метромосту, улицам Одесской, Максима Горького, площади Максима Горького. В направлении заречной части города – по улицам Малой Покровской, Малой Ямской, Максима Горького, Одесской, метромосту, эстакаде метромоста и Московскому шоссе.

Автобусы Т-24 в сторону нагорной части города проедут по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В обратную сторону автобусы пойдут по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару.

Движение автобусного маршрута Т-70 в направлении нагорной части города будет организовано по улицам Советской, Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской и Максима Горького, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. В направлении заречной части города – по улицам Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, улицам Максима Горького и Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской, Акимова, Карла Маркса до конечной остановки “Микрорайон Седьмое небо”.

Движение автобусов Т-74, Т-97 пустят в направлении улицы Минина – по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова. В направлении улицы Алексеевской – по улицам Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской.

На указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Помимо этого, маршруты электробусов Э-17 и автобусов А-68 будут сокращены до остановки “Площадь Сенная”, автобусов Т-31 – до остановки “Водная академия”, а автобусов Т-87 – до остановки “Площадь Революции”. Автобусы А-5 будут ходить от улицы Деловой до остановки “Деревня Печёры” в обе стороны.

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Теги:
движение забег Транспорт
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