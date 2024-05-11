Итоги турнира по футзалу в честь 150-летия "РУМО" подвели в Нижегородской области Спорт

С 10 по 12 мая на спортивной базе "Море спорта" состоялся турнир по футзалу, посвященный 150-летию завода "РУМО". 12 сильнейших команд Нижегородского региона сражались за звание победителя в захватывающих матчах, наполненных эмоциями и драйвом.

Турнир проходил в два этапа - матчи в группах выявляли сильнейшую команду и предоставляли право на участие в финале.

На церемонии открытия мероприятия к командам обратился советник генерального директора АО "РУМО" Сергей Петров.

"В этом году мы отмечем значимый юбилей – заводу энергетического и нефтегазового машиностроения "РУМО" исполняется 150 лет! Наше предприятие активно участвует в поддержке и развитии массового спорта. Надеемся, что подобные соревнования станут традиционными и будут способствовать развитию спортивной культуры Нижегородской области и укреплению дружеских связей среди спортсменов", - сказал Петров.



После напряженных и упорных игр определились сильнейшие команды-финалисты: "Приборостроитель" (Арзамас), "Рубин" (Ардатов), "Строитель" (Шатки) и "РУМО" (Арзамас).

Финальный этап стал настоящим испытанием для спортсменов, подарив болельщикам захватывающее зрелище. Команды "Рубин" и "Строитель" сражались на равных, держа в напряжении зрителей до последних секунд. Победу одержала команда "Рубин", демонстрируя высокий уровень мастерства и сплоченность коллектива.

Третье призовое место заняла команда "Приборостроитель", проявившая достойный уровень подготовки и боевой дух.

Победителям и призерам соревнований были вручены заслуженные награды, а сама игра оставила неизгладимое впечатление у участников и болельщиков. Турнир стал ярким и запоминающимся событием, отмеченным страстью к футболу, талантами игроков и атмосферой настоящего товарищества и спортивного азарта.

Арзамасская Федерация футбола и хоккея Нижегородской области выразила особую благодарность председателю правления АО "РУМО" Андрею Горшкову за организацию этого яркого события и развитие футзала в регионе.