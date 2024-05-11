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День передовых технологий обеспечения безопасности пройдет в Нижнем Новгороде

15 мая 2024 14:47  [84] Общество

Фото: vk.com/park_pobeda_nnov

В нижегородском Парке Победы на территории музея техники и оборонной промышленности 17 мая откроется выставка Росгвардии "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства".

Как сообщает Управление Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Нижегородской области,  региональная выставка организована Приволжским округом войск национальной гвардии РФ при поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства и АНО "ЕЦ "Авангард" в рамках большого патриотического фестиваля "Вместе для Победы!".

В экспозиции будут представлены образцы вооружения, военная и специальная техника,  а также новейшие и перспективные разработки более 40 ведущих отечественных предприятий промышленности, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур.

Посетители увидят различные видов стрелкового оружия, боеприпасы и прицельные комплексы, новейшие системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы самолетного, комбинированного и мультикоптерного типов, технические средства медицинской службы, РХБ-защиты и разведки, специальную радиоэлектронику и многое другое.

Главным событием первого дня выставки станут военизированная эстафета и лазертаг, а также мастер-классы по тактической медицине и основам военной топографии и мастер-класс по управлению беспилотником.

Кроме того, на территории Парка Победы разместится мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас!", которая посвящена событиям "Русской весны" и СВО, и фотовыставка "Донбасс".  Для гостей и участников экспозиции будут организованы показы фильмов о спецоперации и встречи с участниками СВО.

Второй день работы выставки пройдёт при активном участии Дома народного единства. Рядом со сценой Парка Победы, в специальном шатре пройдут творческие мастер-классы, а для маленьких посетителей выставки будут работать игровые площадки. Дети всех возрастов смогут сыграть в "Русских богатырей". Также желающие смогут нанести аквагрим и угоститься сладкой ватой.

Кроме того, в рамках выставки пройдет научно-деловая конференция с участием профессорско-преподавательского состава военных высших учебных заведений Росгвардии.

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Теги:
Выставка Росгвардия
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