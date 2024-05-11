Минздрав опроверг наличие списка лекарств, запрещённых водителям под угрозой штрафа Общество

В сети Интернет активно распространяются информация со списком лекарственных препаратов, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. В Минздраве существование такого списка опровергли.

Как сообщает ntktrfyfk "360", социальных сетях появился список, состоящий из 74 наименований популярных препаратов, среди которых оказались "Терафлю", "Антигриппин", "Звёздочка", "Супрастин", "Спазмалгон" и другие.

Авторы сообщений утверждали, что этот перечень опубликовал Минздрав, и заявляли, за что за избыточную концентрацию веществ этих препаратов в крови водителей могут штрафовать на сумму в 30 тысяч рублей и даже лишить водительских прав.

В Минздраве же эти заявления опровергли. В пресс-службе министерства отметили, что автомобилистам не будет грозить ответственность за употребление препаратов из опубликованного списка, поскольку указанный перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на приём этих лекарств.

В ведомстве пояснили, что составители включили в список препараты, в которых содержатся седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт, основываясь на инструкциях к ним. Этот перечень всего лишь напоминает водителям, что некоторые лекарства могут негативно влиять на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т.д. Садиться за руль машины после их приёма не следует ради собственной безопасности.

Автомобилистов ни в коем случае не будут штрафовать за приём лекарств из этого перечня, заключили в Минздраве.