Глеб Никитин принял участие в открытии новой роботизированной фермы в Урене Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 мая совершил рабочую поездку в Уренский муниципальный округ. Глава региона принял участие в открытии нового роботизированного молочного комплекса.

Ферма на 1 052 коровы возведена ООО "Никитино" при инвестиционной поддержке холдинга "Оргхим". Вложения в объект составили 2,2 млрд рублей.

За счёт цифровизации процессы производства сырого молока и управления стадом на ферме полностью автоматизированы. Это позволит значительно увеличить эффективность производства на ферме

Как уточнили в правительстве региона, часть средств, направленных на строительство объекта, покупку племенных животных и роботов-дояров, будут компенсированы предприятию за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы.

ООО "Никитино" также занимается растениеводческой деятельностью: производит зерновые и зернобобовые культуры, а также выращивает корма.

"Реализация проекта позволила вернуть в оборот более 10 процентов залежных сельхозземель округа. Создано 115 новых рабочих мест. Это хороший стимул для дальнейшего развития округа", - прокомментировал Глеб Никитин.

По его словам, региональные власти будут и дальше поддерживать тех, кто занят в сельском хозяйстве, создавать условия для появления таких же технически оснащённых комплексов, привлечения серьёзных инвестиций в развитие животноводства и молочной отрасли, субсидировать бизнес, заинтересованный в возрождении в регионе сельхозпроизводства.

Глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в последние годы молочное животноводство в регионе развивается устойчивыми темпами. Так, за последние 5 лет производство молока увеличено на 14%, а поддержка животноводческой отрасли - на 20%, до почти 1,8 млрд рублей.

Министр добавил, что животноводческим предприятиям компенсируется до 50% понесённых затрат. Планируется, что в этом году по госпрограмме в эксплуатацию будут введены 17 новых объектов.