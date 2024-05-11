Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
16 мая 2024 09:37  [85] Глеб Никитин принял участие в открытии новой роботизированной фермы в Урене
16 мая 2024 09:14  [89] Нижегородская область в апреле сэкономила на торгах 163,8 млн рублей
15 мая 2024 16:50  [282] Производство мебели выросло на 67% в Нижегородской области
14 мая 2024 18:59  [349] Финразвездка зафиксировала всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК
08 мая 2024 10:52  [761] Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых
08 мая 2024 09:15  [605] Жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2023 год
07 мая 2024 15:55  [554] Нижегородского ЦНИИ "Буревестник" передал минобороны РФ новую партию минометов
06 мая 2024 18:14  [588] Около 680 тонн семенного картофеля экспортировали из Нижегородской области
04 мая 2024 15:19  [676] Нижегородские компании могут принять участие в фестивале "Сделано в России"
04 мая 2024 09:17  [719] Нижегородцы могут принять участие в публичных слушаниях по исполнению горбюджета за 2023 год
Экономика

Глеб Никитин принял участие в открытии новой роботизированной фермы в Урене

16 мая 2024 09:37  [85] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 мая совершил рабочую поездку в Уренский муниципальный округ. Глава региона принял участие в открытии нового роботизированного молочного комплекса.

Ферма на 1 052 коровы возведена ООО "Никитино" при инвестиционной поддержке холдинга "Оргхим". Вложения в объект составили 2,2 млрд рублей.

За счёт цифровизации процессы производства сырого молока и управления стадом на ферме полностью автоматизированы. Это позволит значительно увеличить эффективность производства на ферме

Как уточнили в правительстве региона, часть средств, направленных на строительство объекта, покупку племенных животных и роботов-дояров, будут компенсированы предприятию за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы.

ООО "Никитино" также занимается растениеводческой деятельностью: производит зерновые и зернобобовые культуры, а также выращивает корма.

"Реализация проекта позволила вернуть в оборот более 10 процентов залежных сельхозземель округа. Создано 115 новых рабочих мест. Это хороший стимул для дальнейшего развития округа", - прокомментировал Глеб Никитин.

По его словам, региональные власти будут и дальше поддерживать тех, кто занят в сельском хозяйстве, создавать условия для появления таких же технически оснащённых комплексов, привлечения серьёзных инвестиций в развитие животноводства и молочной отрасли, субсидировать бизнес, заинтересованный в возрождении в регионе сельхозпроизводства.

Глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в последние годы молочное животноводство в регионе развивается устойчивыми темпами. Так, за последние 5 лет производство молока увеличено на 14%, а поддержка животноводческой отрасли - на 20%, до почти 1,8 млрд рублей.

Министр добавил, что животноводческим предприятиям компенсируется до 50% понесённых затрат. Планируется, что в этом году по госпрограмме в эксплуатацию будут введены 17 новых объектов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Животноводство Уренский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph