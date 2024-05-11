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Общество

Уже шесть энцефалитных клещей выявлено в Нижегородской области

16 мая 2024 10:24  [103] Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставила данные оперативного мониторинга активности клещей.

На 16 мая зарегистрировано 1698 (+932 за 2 недели) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 48 районах области. При этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 7,5% ниже средних многолетних значений и на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень - на них приходится 34% случаев, на садово-огородных участках - 25%, на придомовых территориях - 13%, в лесу - 17%, в парках - 2%, на кладбищах - 3%.

Согласно информации, лабораторно исследовано 1353 клеща (+945 за 2 недели).

Из них 136 клещей (+101 за 2 недели), пойманные в том числе на территории Нижнего Новгорода, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Ещё 60 клещей (+39) оказались переносчиками анаплазмы. 8 клещей были инфицированы эрлихиозом.

Кроме того, за две минувшие недели Уренском, Павловском, Богородском районах, в Шахунье и в Приокском районе были обнаружены энцефалитные клещи. Первая находка, напомним, была в Тоншаевском районе в начале мая.

Экстренную иммунопрофилактику получили 262 ребёнка и 37 взрослых.

По состоянию на 16 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 5140 человек (80% от плана).

План акарицидных обработок по региону в текущем году составляет около 4190 га, включая 542 га территорий летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день обработано около 2147 га.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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