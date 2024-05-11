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Общество

Подарки за подключение электронной квитанции вручили в "ТНС энерго НН"

16 мая 2024 11:25  [37] Общество

В нагорном офисе "ТНС энерго НН" прошла акция для клиентов компании. Нижегородцев, которые подключили электронную квитанцию в центре обслуживания, ждали подарки от гарантирующего поставщика.

Специалисты компании не только помогали всем желающим перейти на электронную квитанцию, но и объясняли посетителям, как пользоваться современными электронными сервисами "ТНС энерго НН": зарегистрироваться в личном кабинете, оплатить электроэнергию онлайн, установить мобильное приложение.

"Мы отметили тенденцию — с каждым годом число клиентов, отказавшихся от бумажной версии платежного документа, растет. На сегодняшний день выбор в пользу электронной квитанции сделали более 400 тысяч жителей Нижегородской области. Гарантирующий поставщик, в свою очередь, всегда рад поощрить клиентов, ведь отказ от бумажных счетов — это экологичное решение, которое позволяет сохранить природные ресурсы, а также сделать общение с компанией оперативным, удобным и современным", — подчеркнула заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

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Теги:
ЖКХ ТНС Энерго Электроэнергия
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