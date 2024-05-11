"Рок Чистой Воды-2024" пройдёт на площади Минина и Пожарского 27 июля Культура и отдых

Проведение международного музыкально-экологического фестиваля "Рок Чистой Воды" (12+) запланировано на 27 июля 2024 года. Местом для концертной площадки выбрана площадь Минина и Пожарского. О начале подготовки заявил оргкомитет фестиваля.

Согласно информации, проект фестиваля стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере более 6 млн рублей. Благодаря этому посещение фестиваля останется бесплатным для нижегородцев и гостей города.

В этом году зрители увидят 12 групп, среди которых "Чайф", "Пилот", F.P.G., "Гран – КуражЪ", Ridols, а также "Чиж & Co". Кроме того, на фестивале выступят белорусская группа SKYNET и новички - группы "Невра", "Герои НВ", "Рок – Синдром" и "Виконт".

Организаторы фестиваля сообщили, что на площадке будут работать фуд-корты, локации партнёров фестиваля для общения с аудиторией, предоставлена возможность комфортного пребывания людей с инвалидностью на колясках и малоподвижных гостей в особой зоне.

Проведение фестиваля будет осуществляться с учётом соблюдения всех мер безопасности, подчеркнули в оргкомитете.

СПРАВКА:

Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" состоялся ещё в городе Горьком - в 1990 году. После многолетнего перерыва фестиваль был возрождён в 2016 году (с паузой в 2020, 2021и 2023 гг.).

Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник".

Важным направление фестиваля является целью пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе, воспитание экологической ответственности населения. Традиционно на следующий день после концерта проходят эко-мероприятия.