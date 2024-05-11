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Происшествия

Два лосенка были спасены в Нижегородской области в мае

16 мая 2024 18:30  [89] Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двух лосят спасли в Нижегородской области с начала мая. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны животного мира, один лосенок был найден в Воскресенском районе возле деревни Бараново, а второй рядом с селом Сеченово. 

По данным Минлесхоза, один найденный лосенок стал жертвой нападения собак. От укусов собак у лосенка раны левого бока и серьезная травма  левого глаза. Животные в настоящее время проходят лечение, после чего они будут расти под присмотром своих новых опекунов. Когда лосята окрепнут и полностью восстановятся, они будут выпущены в естественную среду обитания. Временная передержка лосят до момента их возвращения в дикую природу проходит в Воскресенском районе на территории племенного завода "Серая лошадь". Здесь имеются все необходимые условия: опытные специалисты и обустроенная территория.

В региональном Минлесхозе поясняют, что в мае-июне у представителей оленьих (лось, олень, косуля) появляется приплод. В первые дни после появления на свет детеныши беззащитны и практически не способны передвигаться. Самка, охраняя свое потомство от хищников, находится в стороне и подходит к детенышам только когда нужно кормить. Первые несколько дней после рождения лосята могут не успевать следовать за самкой, поэтому лосиха оставляет детенышей в укромном месте и отправляется на поиски пищи. Новорожденные животные могут сутки ожидать самку, не уходя с одного места. 

В этой связи Минлесхоз Нижегородской области напоминает, что в случае обнаружения в лесу одиноких телят диких животных (лось, олень, косуля)- необходимо соблюдать следующие правила:

- покинуть место встречи с животным, не беспокоя его;

- не создавать резких звуков, не шуметь;

- не забирать детенышей из среды их обитания;

- не трогать руками, не поднимать;

- не подходить близко вместе с собаками;

- не кормить.

При обнаружения диких животных, которые оказались в критическом положении, следует сообщить на единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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Теги:
Животные Лоси
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