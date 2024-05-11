Искусственный интеллект спасет нижегородцев от телефонных мошенников Общество

Искусственный интеллект начнут использовать при совершении телефонных звонков для жителей Нижегородской области и других регионов. Умный цифровой помощник сможет дать ответ на любой вопрос прямо во время разговора, сделать текстовое резюме беседы и даже предупредить о мошенниках. Технологическая новинка совсем скоро станет доступна всем абонентам МТС, сообщили в пресс-службе компании.

Голосового помощника смогут слышать оба участника диалога – он поможет решить различные вопросы в режиме реального времени. Так, например, прямо во время беседы у него можно узнать прогноз погоды или адреса ближайших магазинов и кафе. Также искусственному интеллекту можно дать команду, чтобы он отправил краткое содержание беседы смской или сообщением в мессенджер. Впрочем, он способен и на обратное действие – озвучить написанный текст. Для этого абоненту достаточно написать сообщение во время текущего вызова, и голосовой секретарь озвучит его собеседнику. Это будет особенно полезно людям с нарушением слуха или голоса, а также в ситуации, когда нет возможности ответить голосом на звонок.

"Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению", - рассказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Еще один важный навык, которым обладает искусственный интеллект – это возможность распознавать телефонных мошенников и предупреждать о них. Во время разговора система проанализирует, живой или синтезированный голос у звонящего, сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проверит его слова на предмет мошеннических сценариев. В случае, если ИИ заподозрит неладное, голосовой помощник предупредит об этом абонента – так, что звонящий ни о чем не догадается.

Искусственный интеллект в голосовых звонках будет доступна как пользователям смартфонов, так и владельцам кнопочных устройств. Подключение к интернету для работы умного помощника не требуется.