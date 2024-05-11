Двадцать три спортивных учреждения Нижнего Новгорода будут отремонтированы в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В этом году двадцати трёх муниципальных спортивных учреждениях Нижнего Новгорода будет проведен ремонт. Как сообщает городской департамент физической культуры и спорта, в семнадцати спортивных комплексах пройдет текущий ремонт, в шести запланирован капитальный ремонт.

Самые масштабные работы, по выделенным денежным средствам, проведут в спортивной школе "Чайка". Здесь пройдет капитальный ремонт фасада. В спортивной школе "Радий" проведут капитальный ремонт малого спортивного зала на стадионе, а также трибун. В спортивной школе "Сормово" имени Ю.П. Круглова пройдет капитальный ремонт гидроизоляции трибун стадиона "Труд" и входной группы здания.

По данным департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, по текущему ремонту в спортивных школах города планируется провести 30 видов ремонтных работ. Например, ремонт крыши в спортивной школе "Мещера", спортивных залов в СШОР №13 по настольному теннису и ремонт помещений цокольного этажа лыжной базы и спортивного зала дома спорта в спортивной школе "Нижегородец". В настоящий момент идут работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации, ремонт планируется провести летом.

Кроме того, помимо ремонтных и строительных работ для 19 муниципальных спортивных объектов закупят оборудование, в том числе хронометраж для конькобежного спорта, трактор, холодильные конденсаторы, спортивный инвентарь, системы видеонаблюдения, современные пожарные сигнализации и много другое.