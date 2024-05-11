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Общество

Нижегородские проекты борются за премию Silver Mercury

16 мая 2024 18:21  [116] Общество

Фото: с сайта silvermercury.ru

Три нижегородских проекта участвуют в народном голосовании всероссийской премии Silver Mercury. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Silver Mercury - один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций. В этом году он проходит уже в 25 раз.

В рамках фестиваля выбранные конкурсной комиссией проекты, вошедшие в лонг-лист, участвуют в народном голосовании и борются за победу в одной из 10 профильных номинаций.

От Нижегородской области на премию претендуют проекты:

— Музыкальный мультижанровый фестиваль "Столица Закатов";
— "Коммуникационная кампания Нижнего Новгорода в 2021-2023 годах";
— "Новое дыхание Городецкой росписи"

Голосование проходит на сайте премии до 19 мая.

По правилам, возможно проголосовать за любое количество проектов. Отдать свой голос за нижегородские проекты можно раз в сутки (в общей массе претендентов их можно найти с помощью поисковой строки).

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Теги:
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