Более 2000 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках статуса "Культурная столица – 2024" Культура и отдых

16 мая в городской Думе Нижнего Новгорода под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике. Мероприятие было организовано в режиме видеоконференцсвязи.

Первым вопросом рабочей повестки стало рассмотрение исполнения бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год. Депутаты заслушали и обсудили тематические доклады замдиректора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Сергея Жолобова, директора департамента культуры Светланы Гуляевой, и.о. директора департамента по социальной политике Сергея Никанорова, и.о. директора департамента образования Марины Гладышевой и директора департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова. Информация докладчиков принята к сведению. Депутаты отметили, что на основании депутатских обращений из резервного фонда было перераспределено 13,7 млн рублей. Средства были направлены, в основном, на текущий ремонт образовательных организаций.

Затем депутаты согласовали внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год. В том числе дополнительные средства будут выделены департаментам образования (210 млн рублей) и культуры (36,4 млн рублей).

О реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода" на 2023−2028 годы в 2023 году и о планах на 2024 год депутатам рассказала исполняющая обязанности директора департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода Елена Мишина. По информации докладчика, программа исполнена на 100%.

С учетом получения Нижним Новгородом в 2024 году звания "Культурная столица" депутаты выслушали информацию о проделанной городским департаментом культуры работе в данном направлении. Более 2000 мероприятий запланировано к проведению на территории города в рамках статуса "Культурная столица-2024". В числе культурных событий - фестивали и выставки, патриотические проекты; праздники и культурные марафоны, а также открытие обновленных культурных объектов.

Также члены комиссии приняли к сведению информацию о реализации проекта "Культурный район", который стартовал в Нижнем Новгороде в 2019 году. В 2023 году раскрывали свой культурный потенциал в рамках акции Канавинский и Приокский районы, в которых грантовую поддержку получили 14 и 13 тематических социальных проектов соответственно. Всего за все время реализации марафона культурных событий "Культурный район" 2,5 млн нижегородцев стали участниками культурных мероприятий. За четыре года было реализовано 118 проектов, получивших поддержку муниципальных грантов.

Что касается капитального и текущего ремонта учреждений образования, культуры и спорта, то были представлены следующие сведения. В рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области", в 2024 году, планируется выполнить капитальный ремонт 3 школ и ремонт 8 детских садов.

За счет городского бюджета планируется выполнить капитальный ремонт 2 детских садов и 2 школ, на эти цели направят 37,6 млн руб.

Для подготовки к новому 2024-2025 учебному году в бюджете Нижнего Новгорода предусмотрены 202,5 млн руб. на текущий ремонт в учреждениях образования. К выполнению работ учреждения приступят после завершения образовательного процесса и проведения летней оздоровительной кампании.

В 2024 году из бюджета города Нижнего Новгорода выделено финансирование для проведения текущего и капитального ремонта учреждений спортивной сферы, в том числе 73,2 млн рублей запланировано на проведение капитального ремонта в 6 учреждениях и 67,5 млн рублей запланировано на проведение текущего ремонта в 17 учреждениях.

В 2024 году запланировано выполнение работ по полному по полному капитальному ремонту 4 учреждений культуры, частичному капитальному ремонту 6 и текущему ремонту 2 учреждений культуры. Помимо этого, планируется реставрировать 3 объекта культурного наследия.