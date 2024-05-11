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Бизнес

Более 110 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове

17 мая 2024 11:43  [78] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 110 предпринимателей из Кстовского, Спасского, Воротынского, Лысковского муниципальных округов и Нижнего Новгорода приняли участие конференции "Мой бизнес 360" в Кстове.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Глава ведомства Максим Черкасов отметил, что государство предлагает бизнесу меры поддержки по разным направлениям в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", а также федеральные и региональные программы развития предпринимательства.

"Мы ведём активную работу по информированию предприятий из всех муниципалитетов о существующих инструментах развития бизнеса. На это направлена работа центра "Мой бизнес" и его филиалов в районах области. Кроме того, мы организовали цикл конференций "Мой бизнес 360", на которых сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса представляют самые актуальные инструменты поддержки, а также проводят личные консультации", – рассказал Максим Черкасов.

Спикеры рассказали о государственных льготных займах, поручительствах, акселерационных и обучающих программах, мерах поддержки экспортеров и инструментах по поиску новых рынков сбыта.

"Одна из целей проекта - расширение деловых связей малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями. Поэтому на конференцию в Кстове мы пригласили представителей районных администраций и бизнеса. Они рассказали о планах развития муниципалитетов и своих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок", – сообщил министр.

В частности, о действующих тендерах рассказали представители ООО "Приволжская мебельная фабрика" и ПАО "Лысковский Электротехнический Завод".

"Наше предприятие занимается выпуском автотракторного электрооборудования. На конференции "Мой бизнес 360" в Кстове мы выступили в качестве потенциального заказчика. Нам интересно сотрудничество с компаниями, занимающимися механической обработкой деталей, автоматизацией производства, проектировщиками и изготовителями оснастки. Сегодня провели переговоры с несколькими компаниям и с некоторыми продолжим предметно общаться. Также нам удалось получить консультацию от специалистов центра "Мой бизнес". Определили для себя ряд мер поддержки, которыми планируем воспользоваться в ближайшее время", – отметил заместитель генерального директора ПАО "Лысковский электротехнический завод" Андрей Ханов.

Заключительным этапом встречи стал мастер-класс по формированию маркетинговой стратегии предприятия от экспертов регионального центра "Мой бизнес". Участники познакомились с инструментами анализа рынка, определения целевой аудитории и выявления возможных рисков.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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