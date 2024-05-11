Акция "Монетная неделя" по обмену мелочи пройдёт в Нижегородской области Общество

Нижегородская область присоединится к всероссийской акции ЦБ РФ "Монетная неделя". С 20 мая по 2 июня все желающие смогут обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить эту сумму на безналичный счёт. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Основной целью данной акции является вывод монет в прямом смысле из копилок, где они чаще всего оседают, в оборот. Как поясняют специалисты банка, многие торгово-сервисные предприятия нуждаются в разменных деньгах - магазины, аптеки и многие другие организации.

Такие меры позволяют сократить затраты на чеканку. Так, на "Монетной неделе" осенью 2023 года нижегородцы принесли в банки более 500 тысяч монет на общую сумму более 2 млн рублей. Больше всего было сдано 10-рублёвых монет (более 146 тысяч штук) и рублёвых (более 133 тысяч штук).

Условия проведения акции в разных банках могут отличаться, отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России. Условия и перечень банковских офисов, участвующих в акции, размещены на сайте монетнаянеделя.рф.

Нижегородцам рекомендуют для экономии времени ещё до похода в банк рассортировать мелочь по номиналам, и обязательно взять с собой паспорт.