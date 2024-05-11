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Культура и отдых

Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области

17 мая 2024 14:27  [82] Культура и отдых

Музей Городецкой росписи планируется открыть в Нижегородской области в этом году. Об этом заявил замгубернатора Олег Беркович в ходе презентации программы арт-резиденций Нижегородской области 2024 на электрокатамаране "Экоход" в столице Приволжья.

Замгубернатора напомнил, что компания "Сладкая жизнь" около года назад приобрела предприятие "Городецкая роспись".

"Сейчас компания вкладывает средства в восстановление предприятия народных художественных промыслов", - сказал Олег Беркович.

Заместитель губернатора добавил, что компания также приобрела несколько старинных домов в Городце и в настоящее время занимается их реконструкцией.

Напомним, что проект "Новое дыхание Городецкой росписи" борется за премию Silver Mercury и участвует в народном голосовании.

СПРАВКА:

Городецкая роспись — это русский народный художественный промысел, особый вид росписи по дереву, который появился в середине XIX века в Нижегородской губернии, в Городце.

Городецкую роспись выполняли на деревянной основе, которую перед этим грунтовали желтым, красным или черным цветами. Краски наносили большими цветовыми пятнами, после чего приступали к прорисовке деталей. Яркая, лаконичная городецкая роспись украшала прялки, мебель, ставни, двери. Сюжетами городецкой росписи становились, прежде всего, жанровые сцены: праздники, прогулки, чаепития, охота, свидание влюбленных и многие другие.

В 1936 была основана артель "Стахановец"(с 1960 фабрика "Городецкая роспись"), изготовляющая сувениры.

Содержательность сюжетов, богатый оттенками колорит, изощрённая живописная техника, сложившаяся под влиянием нижегородской иконописи XVII—XVIII века, графики старинных старообрядческих книг и цветочных росписей на утвари, заставляют исследователей определять искусство городецких мастеров как "самобытнейшую крестьянскую живопись", относя ее к высшим достижениям народного творчества.

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Теги:
Городец Музеи НХП
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