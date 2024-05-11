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Происшествия

Руководителя нижегородского регоператора арестовали за крупное мошенничество

17 мая 2024 15:52  [90] Происшествия

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следственными органами задержали руководителя ООО "Экостандарт", подозреваемого в мошенничестве.

Компания являлась региональным оператором по обращению с ТКО в девяти северных районах области. В Уренском районе местными жителями и экологами был зафиксирован факт несанкционированного размещения большого количества отходов на непредназначенного для этой территории. Данный факт стал поводом для расследования.

По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель регоператора намеренно подделал и предоставил в Минэкологии Нижегородской области акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о количестве вывезенного мусора и размере понесённых оператором расходах. На основании этих документов компания получила субсидии в размере более 13 млн рублей, которые директор присвоил себе. Этими действиями он причинил бюджету региона ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, сообщили в УФСБ, в результате противоправной деятельности регоператора был причинён ущерб окружающей среде Уренского района на сумму не менее 332 млн рублей.

Параллельно региональные власти выявили факт неправомерного сбора с населения и юридических лиц платежей на сумму более 116 млн рублей, которые регоператор получил за фактически не оказанные услуги: вместо вывоза отходов на городецкий полигон, мусор складировался в районе деревни Шишкино Уренского округа.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, по решению межведомственной комиссии компания "Экостандарт" с 30 сентября 2023 года была лишена статуса регоператора по вывозу ТКО в северных районах области: к ней было слишком много нареканий.

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Теги:
ТКО Уголовное дело Экология
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