Сотрудники АПЗ им. Пландина занесении на городскую Доску трудового почёта Арзамаса Общество

Фото: Александр Барыкин

В канун праздника Великой Победы, 7 мая, в Арзамасе состоялась торжественная церемония вручений свидетельств о занесении на городскую Доску почета предприятий, организаций, трудовых коллективов и граждан Арзамаса.

В числе прочих этой чести удостоены коллектив АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" во главе с генеральным директором Андреем Капустиным, участок сборки цеха №42 предприятия и слесарь механосборочных работ цеха №53 Дмитрий Горелышев.

Торжественное собрание состоялось в недавно открывшемся Центре культурного развития. Открыл мероприятие мэр Арзамаса Александр Щелоков.

"Мы сегодня чествуем людей, которые прославляют арзамасскую землю на самых разных участках работы; поздравляем учащихся образовательных учреждений, которые показали себя в олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах; чтим ветеранов. Мы отмечаем их исключительный профессионализм и небезразличие к своему городу и делу, которому преданы. Восхищен подвигом предприятий, которые за прошлый год достигли успехов. Это, прежде всего, труд людей, которые делают высочайшей исключительности продукт, и за счет этих успехов город может развиваться и двигаться вперед", - отметил глава города.

"Встречаем 9 Мая трудовыми буднями, все праздники у нас – рабочие. Держать планку на высоте, подтверждать лидерство сложно, но мы справляемся. В этом заслуга всего коллектива нашего предприятия", – сказал генеральный директор Андрей Капустин.

В числе награжденных оказался участок сборки цеха №42 АПЗ.

"На нашем участке идет окончательная сборка и проверка изделий различных модификаций, в коллективе 44 человека. Приятно, что нашу работу так высоко оценили. Это заслуга не только участка, но и всех приборостроителей, связанных с выпуском изделий, которые мы собираем. Продолжаем работать дальше. Главное – выполнить план. За нами весь завод", – рассказала мастер Евгения Серова.

Свидетельства также получили слесарь МСР 6 разряда Дмитрий Горелышев и работник отдела социальной культуры и быта, тренер высшей категории Александр Фомичёв.

Удостоены наград и два Почетных ветерана АПЗ. За большой личный вклад в развитие ветеранского движения, активную общественную деятельность среди ветеранов и молодежи города почетное звание "Заслуженный ветеран г.о.г. Арзамас" присвоено члену актива заводского Совета ветеранов Валентине Лазаревой. Свидетельство о занесении на Доску почета также вручено ответственному секретарю городского Совета ветеранов Валентине Перехожих.