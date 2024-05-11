Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 мая 2024 17:18  [8] Схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участках
17 мая 2024 16:51  [65] Ремонтные работы стартовали на пешеходном мосту над Зеленским съездом
17 мая 2024 16:43  [62] Сотрудники АПЗ им. Пландина занесении на городскую Доску трудового почёта Арзамаса
17 мая 2024 16:41  [73] Движение транспорта по Солнечному проезду в Нижнем Новгороде временно ограничат
17 мая 2024 16:30  [106] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" будет работать дольше обычного
17 мая 2024 15:41  [108] Ветхие многоквартирные дома расселят по проекту КРТ в Сарове в Нижегородской области
17 мая 2024 15:11  [170] Движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано
17 мая 2024 14:46  [144] Специалист компании "ТНС энерго НН" вошёл в число финалистов конкурса профмастерства ProСбыт
17 мая 2024 14:38  [127] Женский день, посвящённый семейным ценностям и традициям, прошёл в Штабе общественной поддержки
17 мая 2024 14:02  [143] Сразу 13 пар вступили в брак в День ПФО на Всероссийском свадебном фестивале в Москве
Общество

Ремонтные работы стартовали на пешеходном мосту над Зеленским съездом

17 мая 2024 16:51  [65] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде подрядная организация ООО "ЮжУралстрой" приступила к ремонтным работам надземного пешеходного перехода, расположенного над Зеленским съездом. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Сейчас рабочие проводят демонтажные работы. Срок выполнения работ по контракту составляет 60 календарный дней. Ремонт планируется завершить до 8 июля текущего года.

В Нижегородском кремле предупредили, что на время ремонта для обеспечения безопасности потребовалось закрыть проход в Кремль через Никольскую башню.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph