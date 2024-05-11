Ремонтные работы стартовали на пешеходном мосту над Зеленским съездом Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде подрядная организация ООО "ЮжУралстрой" приступила к ремонтным работам надземного пешеходного перехода, расположенного над Зеленским съездом. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Сейчас рабочие проводят демонтажные работы. Срок выполнения работ по контракту составляет 60 календарный дней. Ремонт планируется завершить до 8 июля текущего года.

В Нижегородском кремле предупредили, что на время ремонта для обеспечения безопасности потребовалось закрыть проход в Кремль через Никольскую башню.