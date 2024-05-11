Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 мая 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Министерство обороны может стать ключевым центром поворота экономической политики правительства", "Русский мир и Основы государственной политики", "А вас я попрошу остаться…" Почему нижегородский губернатор не попал в новый состав правительства"

Федеральная тема – Министерство обороны может стать ключевым центром поворота экономической политики правительства

Эксперт "Минин-центра", д.филос.н., профессор НИУ РАНХ и ГС Андрей Дахин считает, что новый состав правительства РФ сформирован под влиянием груза «проб и ошибок» предшествующего президентского цикла и с применением новой процедуры утверждения персонального состава министров. В новой процедуре реализован принцип взаимосвязи "селектората" - предварительного отбора кандидатов и "электората" - публичного голосования по предложенным кандидатурам. Обычно он используется в ходе выборов депутатов. Теперь он заработал на уровне формирования правительства.

В качестве "селектората" на уровне высшей исполнительной власти выступает институт президента РФ, отчасти группы высшей политической, экономической элиты, действующие в поле доверия президента РФ. В качестве "электората" в процедуре утверждения членов правительства выступают депутаты Государственной Думы РФ, фракции думских политических партий.

Общая конструкция действует так же, как на привычных общенародных выборах: влияние "селектората" на конечный результат значительно превышает влияние "электората". Поэтому все предложенные кандидатуры членов правительства были одобрены, только по некоторым кандидатурам было от десятка до нескольких десятков воздержавшихся и несколько голосов "против" (в основном от КПРФ, СР-За правду).

Персональный состав правительства-2024 выглядит консервативно, изменения персонального состава невелики. Основное изменение, которое вызвало широкий резонанс – это назначение А.Р. Белоусова на должность министра обороны. Это неожиданное назначение действительно является ключевым звеном, которое меняет внутреннее структурное перераспределение предметов особого внимания на уровне высшего органа исполнительной власти РФ.

Официальные пояснения решения по А.Р. Белоусову сводятся к тому, что в связи с ростом совокупных расходов на оборону и безопасность составят примерно 8,7% бюджета РФ, нужно сделать так, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны. Кроме того, стоит задача открыть министерство обороны и ВПК для инноваций, внедрения передовых технологических идей, прежде всего в области беспилотных систем, робототехники и кибер-автоматизированных платформ управления.

"При этом мы видим и понимаем, - отметил В.В. Путин, представляя нового министра обороны командующим войсками военных округов, - что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места". Другими словами, министерство обороны и ВПК рассматриваются в качестве части экономики, в которой должно произойти остро необходимое внедрение передовых технологических идей, и это, как предполагается, должно повернуть в сторону технологического развития и остальное целое гражданских отраслей производства.

Сможет ли "часть" повернуть "целое"? Ответ не очевиден, поскольку гражданский блок правительства, костяк которого перешёл из предшествующего состава правительства, не показывал способности организовать промышленную модернизацию и импортозамещение. Если минобороны и ВПК начнут действовать как «стратер» промышленной модернизации, то фигура министра обороны может стать ключевым центром поворота экономической политики правительства с колеи монетаризма на путь экономики реального сектора.

Федеральная тема – Русский мир и Основы государственной политики

Председатель АНО "Минин-центра" Алексей Орехов отмечает, что 8 мая 2024 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения.

В документе русский народ назван государствообразующим.

Целями государственной политики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей путем сохранения памяти о значимых событиях истории России, включая историю государствообразующего русского народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, и историю других народов России, исходя из понимания преемственности в развитии Российского государства и его исторически сложившегося единства.

На моей памяти в официальных документах высшего уровня такое определение русскому народу дано впервые.

В 00-е годы, не говоря уже о 90-х, многие чиновники даже стеснялись произносить слово "русский". Не помню точно кто именно, но кто-то из тогдашних функционеров или сотрудников местной администрации Ярославля назвал "Русскую правду" Ярослава Мудрого "Российской правдой". И таких курьёзов было предостаточно. К счастью, от этого позорного пережитка либеральных 90-х мы избавились (или стараемся избавляться). Теперь вещи называются своими именами.

9 мая на параде президент говорил о том, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, а частью общей политики западных элит являются реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма. Именно в канун Дня Победы Владимиром Путиным был подписан этот указ. И одной из целей названо укрепление общности Русского мира, а средствами ее достижения — сохранение памяти о значимых событиях истории, включая историю государствообразующего русского народа.

Русский философ Александр Дугин так прокомментировал положения новой просветительской стратегии: "…Важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение нашего общества, нашего государства и укрепление народной идентичности. И, конечно же, всё это радикально меняет отношение к государствообразующему русскому народу. Наконец-то в нашей истории, за последние сто лет, а может быть и намного больше, русскому народу воздается должное, он провозглашается субъектом истории…Никто не имеет права оскорблять русских. Русофобия является расизмом. Ни в самой России, ни за ее пределами никто не имеет права оскорблять русских только за то, что они русские". Сложно не согласиться. Более того, никто не имеет права оскорблять людей только по причине их национальности, цвета кожи или разреза глаз.

Следует добавить, что "ужасающе неполиткорректные" по меркам либералов словосочетания "государствообразующий русский народ" и "Русский мир" появились в сегодняшнем указе президента России не вдруг и не из ниоткуда — этому предшествовало планомерное преобразование всего массива системообразующих документов, принятых в стране в 1990-е.

Например, сначала в измененной в 2020 году статьи 68 Конституции возникла следующая формулировка: "Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".

Совсем недавно, в послании Федеральному Собранию от 29 февраля, в той его части, где "сейчас начнётся самое главное", перечисляя инициативы в поддержку повышения рождаемости, президент подчеркнул: "Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада", — и это было существенное замечание.

Вот и понятие "Русская Весна" прочно обосновалось в президентском лексиконе.

Не всё идёт гладко. Именно сейчас ведётся работа по смене, трансформации всей системы высшего гуманитарного образования (философии, истории, культурологии, социологии, религиоведения и др.) не без противодействия представителей той части академической среды, которая как раз в большой части является либеральной, и тех, которые за нею стоят и сопротивляются этому. Как раз в Нижнем Новгороде в конце января этого года под эгидой Изборского клуба мы проводили конференцию в рамках проекта "Мировоззрение Русской цивилизации: от полифонии к симфонии" по концепции Русского мировозренческого канона.

Таким образом, "приведение в чувство" не только юридической базы, но и государственного мировосприятия, на основе которого принимаются законы и акты, идёт постепенно, но неуклонно.

Региональная тема – "А вас я попрошу остаться…" Почему нижегородский губернатор не попал в новый состав правительства

Эксперт "Минин – центра", к.филос.н., политолог Александр Суханов отмечает, что слухи о переходе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в федеральное правительство не подтвердились. Как известно, он не вошел в обновленный состав кабинета министров, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По сведениям разных источников, переговоры по переходу Глеба Никитина на федеральный уровень велись с конца 2023 года, но решение было принято в пользу того, чтобы Никитин остался на своем месте. В связи с этим некоторые наблюдатели даже задают вопрос: "В чем причина такого решения?". Кое-кто даже пытается обосновать это решение негативным отношением к нашему губернатору со стороны федерального центра. На самом деле рейтинг нижегородского губернатора остается одним из самых высоких в стране.

Большинство серьезных аналитиков полагают, что губернатор продержится на занимаемом посту еще несколько лет, а к 2028-му году, при таком подходе к работе, сможет претендовать на самые высокие должности в руководстве страны.

Судя по комментариям самого Глеба Сергеевича, он не расстроился из-за того, что его переход на федеральный уровень отложен. Более того, он прямо отмечает, что в Нижегородской области в настоящее время запущено много масштабных проектов развития, да и планов не меньше.

"Я, - говорит он, - вовлечен максимально в каждый. И задача моя и всей команды – развивать регион, делать жизнь людей комфортнее. На прошедших прошлой осенью выборах губернатора жители региона оказали мне большое доверие, и это самая сильная для меня мотивация. Я с удовольствием продолжаю трудиться на благо Нижегородской области и горд быть частью команды президента".

И это правильное адекватное видение ситуации губернатором. Оно основано на ряде моментов.

Прежде всего, думаю, что он прекрасно осведомлен о судьбе первого нижегородского губернатора Бориса Немцова, который, поддавшись на уговоры и обещания, согласился на переход в федеральное правительство. Как оказалось, это было преждевременное решение, не имевшее под собой реального подкрепления объективными обстоятельствами. Не имея опыта работы в системе управления, не имея навыков подбора кадров, Борис Ефимович был обречен на поражение в московских коридорах власти 90-х годов.

Важно понимать, что после его повторного избрания не прошло и года. Отсюда и его понимание, что ему необходимо завершить начатые масштабные проекты в нижегородском регионе. Если этого не произойдет, то их успешное завершение окажется под угрозой срыва, а его репутация эффективного менеджера будет поставлена под сомнение.

Более того, на мой взгляд, после ухода с поста губернатора Глеба Никитина, с новой силой могут быть реанимированы мечты части региональной элиты на восстановление лидирующих позиций в регионе и максимального доступа к бюджетным источникам финансирования. Отсюда, видимо, запускаемые, с одной стороны, слухи об уходе губернатора (запускаются такие слухи регулярно уже с начала 2018 года, сразу после первого избрания), а с другой стороны, разговоры о приходе на должность губернатора местного нижегородского кандидата. Другими словами, возможно возобновление конфликта государственных и бизнес интересов.

В условиях продолжения боевых действий такой конфликт недопустим. На примере событий в министерстве обороны, это хорошо видно. И федеральный центр не допустит повторения событий 2015 – 2017 годов. Думаю, что и в качестве замены Глебу Сергеевичу в соответствующее время будет предложен человек из центра и, более того, вновь из Ростеха по согласованию с Росатомом.

Одновременно в Москве должна быть подготовлена соответствующая статусная позиция для его перехода. Он должен оказаться в позиции востребованного самой системой государственного управления. Не требует объяснений, что переход в правительство может состояться в рамках программы ротации кадров. Здесь есть два ограничения. Возраст кандидатов. Невозможна одномоментная замена всех членов правительства. В ходе нынешней ротации из числа губернаторов были приглашены относительно молодые люди. Средний возраст в пределах 45 лет. Глебу Сергеевичу сегодня 46 лет. Самый расцвет мужской карьеры. Напомню, что на момент избрания на пост президента России Владимиру Путину было 47 лет.

Есть еще одно основное условие ротации – наличие "скамейки запасных" на государственные должности. Неслучайно, что из пяти губернаторов, сменивших свои посты, четверо являются выпускниками высшей школы управления. Сегодня в этой школе обучаются тысячи молодых людей, в том числе из числа участников СВО. А это люди с государственной позицией. Люди не только готовые, но и доказавшие эту готовность жертвовать своими личными интересами ради общественных интересов, интересов России.

И здесь многие эксперты не учитывают важного обстоятельства, отличающего Глеба Никитина от многих других губернаторов. Я имею в виду тот факт, что Глеб Никитин, это, как минимум Михаил Мишустин регионального масштаба. Неслучайно, что многие нижегородские инициативы сегодня применяются во многих регионах России. Его опыт системного видения проблем и умения предлагать и находить пути их решения вполне может быть масштабирован им до федерального уровня. В этом смысле его потенциал сегодня на порядок выше потенциала федерального министра. Следовательно, ему вполне могли бы соответствовать предложения кресла вице-премьера с перспективой на премьерство. Высказываются даже предположения о возможном переходе на пост руководителя госкорпорации, например – Ростеха.

Могу согласиться с мнением ряда серьезных экспертов, считающих, что время для перехода наступит в районе 2028 года. Это связано с тем фактом, что именно в 2028 году истекает второй срок пребывания Глеба Никитина на должности главы региона. Напомню, что депутаты регионального парламента в свое время отказали нижегородским губернаторам занимать свой пост более двух сроков. Следовательно, в любом случае Глеб Сергеевич покинет нашу область и перейдет на другую работу.

Будут ли рады этому обстоятельству большинство нижегородцев - сложный вопрос. Судя по результатам голосования и по опросам общественного мнения, большинство нижегородцев хотели бы видеть Глеба Никитина своим губернатором и после второго срока.