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Общество

Глеб Никитин: "Музеи Нижегородской области можно с полным правом назвать одними из лучших в России"

18 мая 2024 08:50  [86] Общество

Ежегодно во всем мире 18 мая отмечается Международный день музеев. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с профессиональным праздником сотрудникам музеев и ветеранам отрасли.

"Музеи являются одним из важнейших культурных институтов нашего общества. Обладая богатой историей и традициями, музейное дело не стоит на месте. Музей все больше становится территорией творчества, где люди могут проявить себя, пообщаться, научиться чему-то новому. Всё это - заслуга музейных работников, которые всегда могут найти что-то интересное, внедрить новые форматы работы", - отметил глава региона.

"Музеи Нижегородской области можно с полным правом назвать одними из лучших в России. Это касается как богатства фондов, так и коллективов. Здесь работают очень талантливые и преданные своему делу люди, энтузиасты и исследователи, открыватели нового. Вместе нам удается менять сферу, модернизировать ее.
В этом году особое внимание уделяется всему, что связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. 225-летие со дня рождения великого поэта дает возможность сделать еще больше для сохранения памяти о нем и развития всего материального наследия", - добавил губернатор.

"Лучшим свидетельством прогресса отрасли являются показатели посещаемости музеев. Все больше людей приходит, чтобы открыть для себя новые страницы истории и культуры. Огромное спасибо вам за это! Здоровья и сил на воплощение всего задуманного!" - сказал в заключение Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Музеи Праздники
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