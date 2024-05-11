Итоги работы регионального здравоохранения в 2023 году подвели на коллеги Минздрава Общество

17 мая в Нижнем Новгороде прошло заседание коллегии регионального Минздрава, посвящённое итогам работы за 2023 год, а также обсуждению целей и задач на 2024-й.

В заседании коллегии приняли представители участие представители облправительства, региональных органов власти и профильных организаций, члены коллегии, главные врачи учреждений здравоохранения, главные внештатные специалисты регионального Минздрава.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин поблагодарил всех врачей, медсестёр, фельдшеров, младший медицинский персонал за плодотворный, ответственный и непростой труд в течение прошедшего года.

Он отметил, что благодаря усилиям нижегородского медицинского сообщества в 2023 году удалось достичь существенных результатов. Так, продолжительность жизни нижегородцев увеличилась до 72-х лет, что на полгода выше показателя 2022 года. Кроме того, удалось сохранить на 3 715 жизней больше относительно предыдущего года, а также достичь минимума по младенческой смертности.

"Но главное - это кадры, медицинский персонал. Наконец, мы переломили порог, когда из отрасли уходили люди. В 2023 году положительный прирост врачебного персонала составил 36 человек. Спасибо вам за верность профессии, внимательное отношение к пациентам, заботу о тех, кто в ней нуждается", - подчеркнул Андрей Чечерин.

Председатель комитета ЗСНО по социальным вопросам Наталья Смотракова отметила, что региональная система здравоохранения в последние годы работает эффективно. Она отметила снижение уровня больничной летальности пациентов с инфарктами и развитие инфраструктуры медучреждений.

Министр здравоохранения региона Галина Михайлова в ходе заседания доложила об итогах работы здравоохранения в 2023 году. Так, системе здравоохранения области удалось добиться улучшения важнейших медико-демографических показателей и достичь запланированных результатов.

В прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 29 фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врача общей практики, капитально отремонтирован 191 объект, поставлено 104 единицы оборудования. Кроме того, приобретено 157 автомобилей, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям удалённых населённых пунктов.

Галина Михайлова подчеркнула, что приоритетом для регионального здравоохранения является увеличение продолжительности жизни нижегородцев. Согласно информации, показатель общей смертности населения в регионе снизился на 5,2% и составил 14,5 на 1 000 человек. На 3,8% сократилось число умерших от болезней системы кровообращения, на 1,7% - от новообразований.

Министр также отметила, что вопрос привлечения специалистов в медицинскую отрасль остаётся по-прежнему актуальным. Так, кадровому приросты способствуют различные меры соцподдержки: в 2023 году компенсационными выплатами и региональными мерами поддержки воспользовались 669 медработников.

Среди перспективных задач на 2024 год Галина Михайлова отметила цифровую трансформацию здравоохранения, совершенствование системы диспансеризации и медицинской реабилитации, оказание психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО и членам их семей, вопросы кадровой политики, популяризация среди населения здорового образа жизни, борьбу с инфекциями, а также реализацию новых нацпроектов - "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

В рамках заседания коллегии Минздрава состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград. Нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" получили главный врач "Противотуберкулезного санатория "Бобыльский" Александр Еремеев, завотделением городской больницы №33 Наталья Облучкова, заведующая физиотерапевтическим отделением ГКБ №40 Елена Сафиева и заведующий хирургическим отделением №1 Кстовской ЦРБ Борис Шейнер.

Благодарственные письма Заксобрания Нижегородской области были вручены Нижегородскому областному центру крови им. Н.Я. Климовой, НИИ клинической онкологии НОКОД, больнице №40 Автозаводского района, а также ведущему консультанту отдела медицинской помощи взрослому населению Минздрава области Людмиле Башкатовой.

Удостоверения "Ветерана боевых действий" вручили главному врачу Воскресенской ЦРБ Наталье Ильиной, главному врачу Спасской ЦРБ Андрею Ганенкову и главному врачу Арзамасской районной больницы Александру Филатову.