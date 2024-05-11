Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Восьмой Всероссийский съезд региональных операторов по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде. Участники обсуждали вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами, тарификации, цифровизации отрасли и передовой опыт регионов, в числе которых и Нижегородская область.

Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" на территории нашего региона реализуется уже пять лет. Его цель - достичь к 2030 году 100% доли обработки твёрдых коммунальных отходов и 50% доли утилизации отходов, а также снизить долю захоронения ТКО до 50%. По результатам 2023 года в регионе целевые показатели достигнуты и перевыполнены: например, по доле утилизации - почти в два раза.

Заместитель председателя правительства области Вячеслав Горев в своём выступлении отдельно остановился на цифровизации отрасли. Новые технологии помогают отслеживать работу региональных операторов и МСУ по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок и лучше её координировать.

Он рассказал, что в регионе благодаря совместной работе с Российским экологическим оператором успешно внедряется федеральная государственная информационная система учёта ТКО. Он указал, что эти данные в будущем должны автоматически интегрироваться в систему тарифного регулирования - чтобы услуга по вывозу ТКО была удобна получателю.

В Нижегородской области разработана региональная программа по модернизации пяти действующих полигонов ТКО. Министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров отметил, что все новые и модернизируемые объекты обращения с отходами предполагается оснащать современными мусоросортировочными комплексами и создвать линии компостирования. Это позволит повысить эффективность отбора полезных фракций при обработке ТКО и увеличить долю утилизации отходов.

При поддержке РЭО сейчас идёт строительство нового мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном в Арзамасском районе, его мощность составит 160 тысяч тонн в год.

Съезд ежегодно объединяет операторов, региональных операторов, производителей коммунальной техники и оборудования, представителей федеральных и региональных органов власти, курирующих реализацию реформы. Выработанные на форуме совместные решения в будущем ложатся в основу законопроектов в сфере обращения с ТКО.

С 2017 года в рамках съездов выработано порядка 100 инициатив, 60 из которых реализовано, 10 - частично реализовано, 30 находятся в высокой степени готовности.

Главными темами съезда в этом году стали развитие отрасли в краткосрочной перспективе и предстоящие в 2026 году новые конкурсные отборы региональных операторов, а также требующие отдельной законодательной проработки вопросы утилизации строительного мусора. Участники съезда обсудили изменения, которые необходимо внести в законодательство в ближайшее время, чтобы операторы могли выстроить процессы в соответствии с целями реформы отрасли.