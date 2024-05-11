Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 мая 2024 18:59  [96] Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 18:46  [91] Итоги работы регионального здравоохранения в 2023 году подвели на коллеги Минздрава
17 мая 2024 18:33  [99] Семинар по антитеррористической безопасности провели для студентов и преподавателей в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 17:18  [200] Схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участков
17 мая 2024 16:51  [144] Ремонтные работы стартовали на пешеходном мосту над Зеленским съездом
17 мая 2024 16:43  [128] Сотрудники АПЗ им. Пландина занесены на городскую Доску трудового почёта Арзамаса
17 мая 2024 16:41  [135] Движение транспорта по Солнечному проезду в Нижнем Новгороде временно ограничат
17 мая 2024 16:30  [150] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" будет работать дольше обычного
17 мая 2024 15:41  [142] Ветхие многоквартирные дома расселят по проекту КРТ в Сарове в Нижегородской области
17 мая 2024 15:11  [219] Движение транспорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет модернизировано
Общество

Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде

17 мая 2024 18:59  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Восьмой Всероссийский съезд региональных операторов по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде. Участники обсуждали вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами, тарификации, цифровизации отрасли и передовой опыт регионов, в числе которых и Нижегородская область.

Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" на территории нашего региона реализуется уже пять лет. Его цель - достичь к 2030 году 100% доли обработки твёрдых коммунальных отходов и 50% доли утилизации отходов, а также снизить долю захоронения ТКО до 50%. По результатам 2023 года в регионе целевые показатели достигнуты и перевыполнены: например, по доле утилизации - почти в два раза.

Заместитель председателя правительства области Вячеслав Горев в своём выступлении отдельно остановился на цифровизации отрасли. Новые технологии помогают отслеживать работу региональных операторов и МСУ по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок и лучше её координировать.

Он рассказал, что в регионе благодаря совместной работе с Российским экологическим оператором успешно внедряется федеральная государственная информационная система учёта ТКО. Он указал, что эти данные в будущем должны автоматически интегрироваться в систему тарифного регулирования - чтобы услуга по вывозу ТКО была удобна получателю.

В Нижегородской области разработана региональная программа по модернизации пяти действующих полигонов ТКО. Министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров отметил, что все новые и модернизируемые объекты обращения с отходами предполагается оснащать современными мусоросортировочными комплексами и создвать линии компостирования. Это позволит повысить эффективность отбора полезных фракций при обработке ТКО и увеличить долю утилизации отходов.

При поддержке РЭО сейчас идёт строительство нового мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном в Арзамасском районе, его мощность составит 160 тысяч тонн в год.

Съезд ежегодно объединяет операторов, региональных операторов, производителей коммунальной техники и оборудования, представителей федеральных и региональных органов власти, курирующих реализацию реформы. Выработанные на форуме совместные решения в будущем ложатся в основу законопроектов в сфере обращения с ТКО.

С 2017 года в рамках съездов выработано порядка 100 инициатив, 60 из которых реализовано, 10 - частично реализовано, 30 находятся в высокой степени готовности.

Главными темами съезда в этом году стали развитие отрасли в краткосрочной перспективе и предстоящие в 2026 году новые конкурсные отборы региональных операторов, а также требующие отдельной законодательной проработки вопросы утилизации строительного мусора. Участники съезда обсудили изменения, которые необходимо внести в законодательство в ближайшее время, чтобы операторы могли выстроить процессы в соответствии с целями реформы отрасли.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мусор РЭО ТКО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph